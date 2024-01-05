Стивен ФЛЕТЧЕР: «Через звонок из Голливуда оказался во Второй лиге Англии»
Бывший форвард Марселя и сборной Шотландии – о решении играть в четвертом английском дивизионе
Стивен Флетчер, бывший игрок «Марселя» и сборной Шотландии рассказал, как неизвестный номер телефона из Лос-Анджелеса убедил его подписать контракт с клубом Второй лиги.
В начале сезона Флетчер подписал контракт с «Рексхэмом», который выступает во Второй лиге Англии (четвертом по рангу дивизионе) на правах бесплатного трансфера, но признает, что после ухода из «Данди Юнайтед» ему в голову пришла мысль о завершении карьеры.
Флетчер уже был одной ногой в отпуске, но его разговор с голливудским совладельцем «Рексхема» Райаном Рейнольдсом переклонил весы.
«Очевидно, когда Райан позвонил мне, это действительно помогло, я не буду врать», – сказал 36-летний экс-форвард сборной Шотландии.
«Это Райан Рейнольдс, как я мог сказать «нет»? У меня был разговор, он был довольно коротким, если честно. Это было просто «мы хотели бы иметь вас здесь и быть частью клуба.
Мне буквально позвонили по телефону и через четыре часа я был там».
Сезон Флетчера с «Рексхэмом» прошел не очень гладко, но Стивен возвращается в форму после операции на колене два месяца назад.
Он оформил хет-трик в новогодней победе «Рексхэма» над «Берри» со счетом 4:1, благодаря чему клуб начнет 2024 год третьим во Второй лиге, всего на два очка отставая от лидера «Стокпорт Каунти».
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