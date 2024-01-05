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  4. Стивен ФЛЕТЧЕР: «Через звонок из Голливуда оказался во Второй лиге Англии»
Англия
05 января 2024, 04:30 | Обновлено 05 января 2024, 04:59
72
0

Стивен ФЛЕТЧЕР: «Через звонок из Голливуда оказался во Второй лиге Англии»

Бывший форвард Марселя и сборной Шотландии – о решении играть в четвертом английском дивизионе

05 января 2024, 04:30 | Обновлено 05 января 2024, 04:59
72
0
Стивен ФЛЕТЧЕР: «Через звонок из Голливуда оказался во Второй лиге Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Флетчер

Стивен Флетчер, бывший игрок «Марселя» и сборной Шотландии рассказал, как неизвестный номер телефона из Лос-Анджелеса убедил его подписать контракт с клубом Второй лиги.

В начале сезона Флетчер подписал контракт с «Рексхэмом», который выступает во Второй лиге Англии (четвертом по рангу дивизионе) на правах бесплатного трансфера, но признает, что после ухода из «Данди Юнайтед» ему в голову пришла мысль о завершении карьеры.

Флетчер уже был одной ногой в отпуске, но его разговор с голливудским совладельцем «Рексхема» Райаном Рейнольдсом переклонил весы.

«Очевидно, когда Райан позвонил мне, это действительно помогло, я не буду врать», – сказал 36-летний экс-форвард сборной Шотландии.

«Это Райан Рейнольдс, как я мог сказать «нет»? У меня был разговор, он был довольно коротким, если честно. Это было просто «мы хотели бы иметь вас здесь и быть частью клуба.

Мне буквально позвонили по телефону и через четыре часа я был там».

Сезон Флетчера с «Рексхэмом» прошел не очень гладко, но Стивен возвращается в форму после операции на колене два месяца назад.

Он оформил хет-трик в новогодней победе «Рексхэма» над «Берри» со счетом 4:1, благодаря чему клуб начнет 2024 год третьим во Второй лиге, всего на два очка отставая от лидера «Стокпорт Каунти».

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Рексхэм чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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