Стивен ФЛЕТЧЕР: «Через звонок из Голливуда оказался во Второй лиге Англии»

Стивен Флетчер, бывший игрок «Марселя» и сборной Шотландии рассказал, как неизвестный номер телефона из Лос-Анджелеса убедил его подписать контракт с клубом Второй лиги.

В начале сезона Флетчер подписал контракт с «Рексхэмом», который выступает во Второй лиге Англии (четвертом по рангу дивизионе) на правах бесплатного трансфера, но признает, что после ухода из «Данди Юнайтед» ему в голову пришла мысль о завершении карьеры.

Флетчер уже был одной ногой в отпуске, но его разговор с голливудским совладельцем «Рексхема» Райаном Рейнольдсом переклонил весы.

«Очевидно, когда Райан позвонил мне, это действительно помогло, я не буду врать», – сказал 36-летний экс-форвард сборной Шотландии.

«Это Райан Рейнольдс, как я мог сказать «нет»? У меня был разговор, он был довольно коротким, если честно. Это было просто «мы хотели бы иметь вас здесь и быть частью клуба.

Мне буквально позвонили по телефону и через четыре часа я был там».

Сезон Флетчера с «Рексхэмом» прошел не очень гладко, но Стивен возвращается в форму после операции на колене два месяца назад.

Он оформил хет-трик в новогодней победе «Рексхэма» над «Берри» со счетом 4:1, благодаря чему клуб начнет 2024 год третьим во Второй лиге, всего на два очка отставая от лидера «Стокпорт Каунти».