Клуб Ярмолюка готов заплатить 30 млн за звезду Бетиса

По сообщению mundodeportivo.com, английский «Брентфорд» серьезно настроен приобрести молодого игрока испанского «Бетиса» Ассана Диао.

Контракт Диао с «Бетисом» действует до 2027 года, но «Брентфорд» готов его выкупить. Сумма выкупа, предусмотренная контрактом футболиста, составляет 30 миллионов евро. Остается только договориться с игроком.

Диао не прочь перейти в АПЛ, но имеет требование – в случае понижения «Брентфорда» в классе зарплата футболиста не должна уменьшаться.

«Брентфорд» взял время на размышления, а между тем «Бетис» заявил, что дешевле 30 миллионов не продаст Диао никому.

Накануне «Бетис» в драматическом матче уступил «Сельте» на последних минутах.