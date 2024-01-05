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Испания
05 января 2024, 03:40 | Обновлено 05 января 2024, 03:54
158
0

Клуб Ярмолюка готов заплатить 30 млн за звезду Бетиса

Английский клуб активирует клаусулу игрока

05 января 2024, 03:40 | Обновлено 05 января 2024, 03:54
158
0
Клуб Ярмолюка готов заплатить 30 млн за звезду Бетиса
mundodeportivo.com. Ассан Диао

По сообщению mundodeportivo.com, английский «Брентфорд» серьезно настроен приобрести молодого игрока испанского «Бетиса» Ассана Диао.

Контракт Диао с «Бетисом» действует до 2027 года, но «Брентфорд» готов его выкупить. Сумма выкупа, предусмотренная контрактом футболиста, составляет 30 миллионов евро. Остается только договориться с игроком.

Диао не прочь перейти в АПЛ, но имеет требование – в случае понижения «Брентфорда» в классе зарплата футболиста не должна уменьшаться.

«Брентфорд» взял время на размышления, а между тем «Бетис» заявил, что дешевле 30 миллионов не продаст Диао никому.

Накануне «Бетис» в драматическом матче уступил «Сельте» на последних минутах.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига Ла Лига Бетис
Источник Mundo Deportivo
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