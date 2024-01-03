ВИДЕО. Сельта вырвала победу в матче Ла Лиги у Бетиса на 90+6 минуте

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» (2:1).

В дебюте матча счет открыл для гостей Айтор Руибаль, однако «Сельта» одержала волевую победу.

Яго Аспас с пенальти сравнял счет на 16-й минуте. А победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.

«Сельта» набрала 13 очков и поднялась на 17-е место. «Бетис» (28 баллов) идет на 7-й позиции.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Сельта – Бетис – 2:1

Голы: Аспас, 16 (пен), Сведберг, 90+6 – Руибаль, 6

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