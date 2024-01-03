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Чемпионат Испании
Сельта
03.01.2024 20:15 – FT 2 : 1
Бетис
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Испания
03 января 2024, 23:09 | Обновлено 03 января 2024, 23:16
179
0

ВИДЕО. Сельта вырвала победу в матче Ла Лиги у Бетиса на 90+6 минуте

Победный гол в конце матча для хозяев поля забил Виллиотт Сведберг

03 января 2024, 23:09 | Обновлено 03 января 2024, 23:16
179
0
ВИДЕО. Сельта вырвала победу в матче Ла Лиги у Бетиса на 90+6 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» (2:1).

В дебюте матча счет открыл для гостей Айтор Руибаль, однако «Сельта» одержала волевую победу.

Яго Аспас с пенальти сравнял счет на 16-й минуте. А победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.

«Сельта» набрала 13 очков и поднялась на 17-е место. «Бетис» (28 баллов) идет на 7-й позиции.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Сельта – Бетис – 2:1

Голы: Аспас, 16 (пен), Сведберг, 90+6 – Руибаль, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
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чемпионат Испании по футболу Сельта Бетис Ла Лига видео голов и обзор Яго Аспас
Источник Sport.ua
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