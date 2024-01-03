ВИДЕО. Сельта вырвала победу в матче Ла Лиги у Бетиса на 90+6 минуте
Победный гол в конце матча для хозяев поля забил Виллиотт Сведберг
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» (2:1).
В дебюте матча счет открыл для гостей Айтор Руибаль, однако «Сельта» одержала волевую победу.
Яго Аспас с пенальти сравнял счет на 16-й минуте. А победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.
«Сельта» набрала 13 очков и поднялась на 17-е место. «Бетис» (28 баллов) идет на 7-й позиции.
Ла Лига. 19-й тур, 3 января
Сельта – Бетис – 2:1
Голы: Аспас, 16 (пен), Сведберг, 90+6 – Руибаль, 6
Видео голов и обзор матча
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