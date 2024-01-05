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Италия
05 января 2024, 03:01 | Обновлено 05 января 2024, 03:22
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0

Ювентус намерен перехватить трансферную цель Эвертона

Туринская команда продолжает интересоваться Уинсли Ботели

05 января 2024, 03:01 | Обновлено 05 января 2024, 03:22
60
0
Ювентус намерен перехватить трансферную цель Эвертона
Твиттер Фабрицио Романо. Уинсли Ботели

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Твиттере, туринский «Ювентус» сделает все, чтобы в это трансферное окно подписать форварда менхенгладбахской «Боруссии» Уинсли Ботели.

Сделать цену будет непросто, ведь подписать Ботели планирует также английский «Эвертон».

Кроме туринского и ливерпульского клубов, на Ботели претендует еще «Аякс» и «Астон Вилла».

Винсли Ботели – швейцарский форвард 2006 года рождения. На данный момент является одним из лучших бомбардиров молодежной команды менхенгладбахского клуба.

Об интересе «Ювентуса» и «Эвертона» к Ботели сообщалось ранее.

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Ювентус Эвертон трансферы Николо Скира Боруссия Менхенгладбах
Источник Николо Скира
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