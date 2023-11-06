Англия06 ноября 2023, 10:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:26
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Ювентус и Эвертон присматриваются к швейцарскому юниору Боруссии М
Уинсли Ботели может переехать в Англию или Италию
06 ноября 2023, 10:20 | Обновлено 06 ноября 2023, 10:26
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Итальянский «Ювентус» и английский «Эвертон» интересуются форвардом немецкой «Боруссии» Менхенгладбах Уинсли Ботели, сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас скауты «Старой Синьоры» и «Ирисок» активно просматривают 17-летнего Ботели, который недавно подписал соглашение с новым агентом Крисом Мандиангу.
В нынешнем сезоне Уинсли Ботели выступает за «Боруссию» Менхенгладбах U-19, за которую сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и возглавляет рейтинг лучших снайперов Бундеслиги U-19.
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