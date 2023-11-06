Ювентус и Эвертон присматриваются к швейцарскому юниору Боруссии М

Итальянский «Ювентус» и английский «Эвертон» интересуются форвардом немецкой «Боруссии» Менхенгладбах Уинсли Ботели, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас скауты «Старой Синьоры» и «Ирисок» активно просматривают 17-летнего Ботели, который недавно подписал соглашение с новым агентом Крисом Мандиангу.

В нынешнем сезоне Уинсли Ботели выступает за «Боруссию» Менхенгладбах U-19, за которую сыграл 11 матчей, в которых забил 12 голов и возглавляет рейтинг лучших снайперов Бундеслиги U-19.