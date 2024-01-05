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  4. Клуб Забарного готов выложить солидную суму за талантливого эквадорца
Англия
05 января 2024, 02:42 | Обновлено 05 января 2024, 02:52
86
0

Клуб Забарного готов выложить солидную суму за талантливого эквадорца

«Борнмут» работает над трансфером Оскара Самбрано

05 января 2024, 02:42 | Обновлено 05 января 2024, 02:52
86
0
Клуб Забарного готов выложить солидную суму за талантливого эквадорца
Твиттер Фабрицио Романо. Оскар Самбрано

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, английский «Борнмут», за который выступает украинец Илья Забарный, хочет усилить центр поля.

Усиление англичане нашли в Эквадоре. «Борнмут» сделал предложение местному клубу «ЛДУ Кито» по трансферу полузащитника Оскара Самбрано. Начальное предложение составляет 5,5 миллиона долларов.

Оскар Самбрано – воспитанник «ЛДУ Кито». Именно в составе этой команды 19-летний полузащитник дебютировал во взрослом футболе.

Напомним, тем временем Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в декабре.

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ЛДУ Кито Борнмут Илья Забарный трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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