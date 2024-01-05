Клуб Забарного готов выложить солидную суму за талантливого эквадорца
«Борнмут» работает над трансфером Оскара Самбрано
Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, английский «Борнмут», за который выступает украинец Илья Забарный, хочет усилить центр поля.
Усиление англичане нашли в Эквадоре. «Борнмут» сделал предложение местному клубу «ЛДУ Кито» по трансферу полузащитника Оскара Самбрано. Начальное предложение составляет 5,5 миллиона долларов.
Оскар Самбрано – воспитанник «ЛДУ Кито». Именно в составе этой команды 19-летний полузащитник дебютировал во взрослом футболе.
Напомним, тем временем Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в декабре.
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