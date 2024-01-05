Кубок Италии
04.01.2024 22:00 – FT 6 : 1
Италия05 января 2024, 01:37 | Обновлено 05 января 2024, 01:57
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Ювентус – Салернитана – 6:1. Шесть голов от туринцев. Видео голов и обзор
Команда Аллегри пропустила на первой минуте, но затем разгромила соперника
05 января 2024, 01:37 | Обновлено 05 января 2024, 01:57
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Состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором «Ювентус» дома принимал «Салернитану». Игра закончилась с счетом 6:1 в пользу хозяев. Интересно, что туринцы пропустили первыми уже на первой минуте, но сумели поправить ситуацию.
Кубок Италии. 1/8 финала
Ювентус – Салернитана – 6:1
Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 34, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 – Иквуэмэси, 1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
75’
ГОЛ ! Автогол забил Дилан Бронн (Салернитана).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Ругани (Ювентус).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Ювентус).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуекем Иквуемеси (Салернитана).
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