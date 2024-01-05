Ювентус – Салернитана – 6:1. Шесть голов от туринцев. Видео голов и обзор

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором «Ювентус» дома принимал «Салернитану». Игра закончилась с счетом 6:1 в пользу хозяев. Интересно, что туринцы пропустили первыми уже на первой минуте, но сумели поправить ситуацию.

Кубок Италии. 1/8 финала

Ювентус – Салернитана – 6:1

Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 34, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 – Иквуэмэси, 1