Ювентус отгрузил 6 мячей Салернитане и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Салернитану» со счетом 6:1.

У «Ювентуса» забитыми мячами отметились Фабио Миретти, Андреа Камбьясо, Даниэле Ругани, Кенан Йылдыз, Тимоти Веа, также автогол провел Дилан Бронн.

За «Салернитану» забил Чуквубуйкем Иквууэмеси в самом дебюте матча.

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретится с «Фрозиноне», который сенсационно разгромил «Наполи» (4:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 января

Ювентус – Салернитана – 6:1

Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 34, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 – Иквуэмеси, 1

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