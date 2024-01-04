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Кубок Италии
Ювентус
04.01.2024 22:00 – FT 6 : 1
Салернитана
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Италия
04 января 2024, 23:59 | Обновлено 05 января 2024, 00:16
106
0

Ювентус отгрузил 6 мячей Салернитане и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Фрозиноне»

04 января 2024, 23:59 | Обновлено 05 января 2024, 00:16
106
0
Ювентус отгрузил 6 мячей Салернитане и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Салернитану» со счетом 6:1.

У «Ювентуса» забитыми мячами отметились Фабио Миретти, Андреа Камбьясо, Даниэле Ругани, Кенан Йылдыз, Тимоти Веа, также автогол провел Дилан Бронн.

За «Салернитану» забил Чуквубуйкем Иквууэмеси в самом дебюте матча.

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретится с «Фрозиноне», который сенсационно разгромил «Наполи» (4:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 4 января

Ювентус – Салернитана – 6:1

Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 34, Бронн, 75 (автогол), Йылдыз, 88, Веа, 90+1 – Иквуэмеси, 1

Фотогалерея матча

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Кубок Италии по футболу Ювентус Салернитана Андреа Камбьязо Даниэле Ругани Тимоти Веа автогол
Источник Sport.ua
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