«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.

Испанское издание Sport оценило перформанс украинца в этом матче.

«Довбик – настоящий боец. Его присутствие постоянно беспокоило защиту «Атлетико». Сильный в борьбе, умный в контроле мяча, он сражался за каждый момент в течение 67 минут, пока он был на поле. Он отличился ассистом и почти сделал счет 4-3», – пишет издание.

В этом сезоне у Артема в Ла Лиге 11 голов и 5 результативных передач.