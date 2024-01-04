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  4. «Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
Испания
04 января 2024, 20:52 |
2871
1

«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико

Украинец отличился в матче ассистом

04 января 2024, 20:52 |
2871
1
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.

Испанское издание Sport оценило перформанс украинца в этом матче.

«Довбик – настоящий боец. Его присутствие постоянно беспокоило защиту «Атлетико». Сильный в борьбе, умный в контроле мяча, он сражался за каждый момент в течение 67 минут, пока он был на поле. Он отличился ассистом и почти сделал счет 4-3», – пишет издание.

В этом сезоне у Артема в Ла Лиге 11 голов и 5 результативных передач.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико
Источник Sport.es
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anacreon
Шкода, що не забив. Але хоч асист.
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