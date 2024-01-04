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Чемпионат Испании
Осасуна
04.01.2024 18:00 – FT 1 : 0
Альмерия
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Испания
04 января 2024, 20:41 | Обновлено 04 января 2024, 21:07
78
0

Гол Анте Будимира принес Осасуне победу над Альмерией

После 19 туров «Осасуна» набрала 22 очка и занимает 12-е место

04 января 2024, 20:41 | Обновлено 04 января 2024, 21:07
78
0
Гол Анте Будимира принес Осасуне победу над Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Альмерию» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 27-й минуте забил хорватский форвард Анте Будимир.

После 19 туров «Осасуна» набрала 22 очка и занимает 12-е место, «Альмерия» замыкает турнирную таблицу (5 баллов, 20-я позиция).

Ла Лига. 19-й тур, 4 января

Осасуна – Альмерия – 1:0

Гол: Будимир, 27

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Альмерия видео голов и обзор Анте Будимир
Источник Sport.ua
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