Испания04 января 2024, 20:41 | Обновлено 04 января 2024, 21:07
78
0
Гол Анте Будимира принес Осасуне победу над Альмерией
После 19 туров «Осасуна» набрала 22 очка и занимает 12-е место
04 января 2024, 20:41 | Обновлено 04 января 2024, 21:07
78
0
В матче 19-го тура Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Альмерию» со счетом 1:0.
Единственный мяч в матче на 27-й минуте забил хорватский форвард Анте Будимир.
После 19 туров «Осасуна» набрала 22 очка и занимает 12-е место, «Альмерия» замыкает турнирную таблицу (5 баллов, 20-я позиция).
Ла Лига. 19-й тур, 4 января
Осасуна – Альмерия – 1:0
Гол: Будимир, 27
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея матча
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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