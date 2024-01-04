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  4. ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией
Испания
04 января 2024, 20:18 |
3702
2

ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией

Украинка выставила пикантные фото в своем инстаграме

04 января 2024, 20:18 |
3702
2
ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией
Інстаграм Андрей Лунин

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия поделилась в своих социальных сетях новой фотосессией.

Соответствующие фотографии украинка выставила в своем инстаграме.

Ранее жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет «королевский клуб».

Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» десять матчей, в которых пропустил шесть голов. В пяти встречах Лунин сумел сохранить ворота нетронутыми.

ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид lifestyle
Источник Sport.ua
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Перець
Все при ній молодець( без силікона)
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+2
А Ш
не хочу з нею совокупитись
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+1
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