Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия поделилась в своих социальных сетях новой фотосессией.

Соответствующие фотографии украинка выставила в своем инстаграме.

Ранее жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет «королевский клуб».

Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» десять матчей, в которых пропустил шесть голов. В пяти встречах Лунин сумел сохранить ворота нетронутыми.

ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией