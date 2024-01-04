Испания04 января 2024, 20:18 |
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ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией
Украинка выставила пикантные фото в своем инстаграме
04 января 2024, 20:18 |
3702
2
Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия поделилась в своих социальных сетях новой фотосессией.
Соответствующие фотографии украинка выставила в своем инстаграме.
Ранее жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет «королевский клуб».
Украинский вратарь провел в этом сезоне за «Реал» десять матчей, в которых пропустил шесть голов. В пяти встречах Лунин сумел сохранить ворота нетронутыми.
ФОТО. Мотивация для Лунина. Жена Андрея поделилась горячей фотосессией
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Все при ній молодець( без силікона)
не хочу з нею совокупитись
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