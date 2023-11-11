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  4. Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал
Испания
11 ноября 2023, 13:38 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:17
1379
1

Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал

Украинский голкипер хочет иметь регулярную игровую практику

11 ноября 2023, 13:38 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:17
1379
1
Жена Лунина рассказала, при каких обстоятельствах Андрей покинет Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Супруга украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина Анастасия в своем Instagram ответила на вопрос подписчиков о том, готова ли семья к переезду из Мадрида, если у игрока будет конкретный вариант с трансфером в другой клуб.

«Если будет клуб, который позволит ему играть, я думаю, мы покинем «Реал». Если он будет играть, то, конечно, мы готовы переехать», - написала женщина.

Ранее сообщалось, что Лунин принял решение покинуть «Реал». Интерес к украинцу проявляют клубы немецкой Бундеслиги.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Анастасия Лунина (Томазова)
Источник AS
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Vitason
Да вы что , вообще ,что вы пишете причем здесь жена? Вы ещё в тещи спросите!!
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