3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.

После игры 26-летний футболист прокомментировал победу над «матрасниками» в своем официальном Instagram-аккаунте: «Что за ночь!»

ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико