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  4. ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико
Испания
04 января 2024, 20:04 |
3356
1

ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико

Украинский нападающий «Жироны» в этой игре отличился ассистом

04 января 2024, 20:04 |
3356
1
ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда.

После игры 26-летний футболист прокомментировал победу над «матрасниками» в своем официальном Instagram-аккаунте: «Что за ночь!»

ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико фото
Источник Instagram
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