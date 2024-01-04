Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн

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Айван Тоуни является главной целью «Арсенала» в зимнее трансферное окно
27-летний английский нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни заинтересовал ряд английских топ-клубов, которые хотят купить его уже этой зимой.
По информации The Mirror, к форварду проявляет интерес «Челси», а «Арсенал» сделал его целью номер один в своем трансферном списке. Обеим лондонским клубам будет не просто его подписать, поскольку «Брентфорд» сообщил им сегодня, что готов продать англичанина за 100 миллионов фунтов и на уступки идти не будет.
Сообщается, что в «Арсенал» нет таких денег на приобретение игрока зимой и лондонцы рассматривают продажу Эдди Нкетиа, чтобы инвестировать средства от его трансфера в приобретение Тоуни.
Ранее легенда «Арсенала» назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул.
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