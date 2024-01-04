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  4. Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн
Англия
04 января 2024, 19:34 |
1322
2

Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн

Айван Тоуни является главной целью «Арсенала» в зимнее трансферное окно

04 января 2024, 19:34 |
1322
2
Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

27-летний английский нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни заинтересовал ряд английских топ-клубов, которые хотят купить его уже этой зимой.

По информации The Mirror, к форварду проявляет интерес «Челси», а «Арсенал» сделал его целью номер один в своем трансферном списке. Обеим лондонским клубам будет не просто его подписать, поскольку «Брентфорд» сообщил им сегодня, что готов продать англичанина за 100 миллионов фунтов и на уступки идти не будет.

Сообщается, что в «Арсенал» нет таких денег на приобретение игрока зимой и лондонцы рассматривают продажу Эдди Нкетиа, чтобы инвестировать средства от его трансфера в приобретение Тоуни.

Ранее легенда «Арсенала» назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул.

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Айван Тоуни Эдди Нкетиа Арсенал Лондон Брентфорд Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник The Mirror
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Комментарии 2
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Octopus
У Арсенала нет таких денег, потому что его владелец Кронке с 14 млрд состоянием слил все бабки на НБА, НХЛ и МЛС. В 2007 году купил Арсенал и с тех пор ни одного титула АПЛ. Какой-то плюшкин.
Что непонятно, в чем же звездность этого чувака, он даже в сборной Англии не играет, а в АПЛ к 27 годам у него всего лишь 32 гола.
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GloryUkraine
Подуріли з такими цінами. 
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