Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн

27-летний английский нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни заинтересовал ряд английских топ-клубов, которые хотят купить его уже этой зимой.

По информации The Mirror, к форварду проявляет интерес «Челси», а «Арсенал» сделал его целью номер один в своем трансферном списке. Обеим лондонским клубам будет не просто его подписать, поскольку «Брентфорд» сообщил им сегодня, что готов продать англичанина за 100 миллионов фунтов и на уступки идти не будет.

Сообщается, что в «Арсенал» нет таких денег на приобретение игрока зимой и лондонцы рассматривают продажу Эдди Нкетиа, чтобы инвестировать средства от его трансфера в приобретение Тоуни.

Ранее легенда «Арсенала» назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул.