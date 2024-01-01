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  4. Легенда Арсенала назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул
Англия
01 января 2024, 16:52 |
576
2

Легенда Арсенала назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул

Пол Мерсон уверен, что с Айваном Тоуни в составе все возможно

01 января 2024, 16:52 |
576
2
Легенда Арсенала назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон уверен, что подписание нападающего Айвана Тоуни из «Брентфорда» поможет команде в борьбе за чемпионство.

«Арсенал» должен пойти и купить Тоуни, все просто! Гонка за титул АПЛ еще не закончена», – написал Мерсон в твиттере.

В настоящее время Тони отстранен от участия в соревнованиях по футболу после нарушения правил ФА о ставках, но срок запрета истекает 17 января. В прошлом сезоне он забил 20 голов в АПЛ.

Отметим, что нападающие «Арсенала» Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа забили всего восемь мячей в этом сезоне.

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Пол Мерсон Арсенал Лондон Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Айван Тоуни
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Дані Рохас
При -5 очков от лидера практически не возможно в АПЛ бороться за чемпионство, боюсь, в этом сезоне для Арсенала уже всё потеряно. Но и так молодцы, аж 4 месяца держались в топе АПЛ
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