Легенда Арсенала назвал игрока, который поможет команде в гонке за титул

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон уверен, что подписание нападающего Айвана Тоуни из «Брентфорда» поможет команде в борьбе за чемпионство.

«Арсенал» должен пойти и купить Тоуни, все просто! Гонка за титул АПЛ еще не закончена», – написал Мерсон в твиттере.

В настоящее время Тони отстранен от участия в соревнованиях по футболу после нарушения правил ФА о ставках, но срок запрета истекает 17 января. В прошлом сезоне он забил 20 голов в АПЛ.

Отметим, что нападающие «Арсенала» Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа забили всего восемь мячей в этом сезоне.