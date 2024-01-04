Джанлуиджи БУФФОН: «Государство поощряет азартные игры»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон считает, что в скандале со ставками в итальянском футболе есть доля вины государства:

«Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой букмекерских контор, а государство поощряет азартные игры.

Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступления.

Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите – проблема во времени, которое вы посвящаете ставкам.

Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часами напролет в приложениях. Второе опаснее – зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает».

Ранее Буффон предложил увеличить размер ворот в футболе.