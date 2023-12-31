Буффон предложил увеличить размер ворот: «Голкиперы стали крупнее»

Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал о плюсах и минусах увеличение размеров ворот.

– Вы бы увеличили ворота?

– Вы знаете, об этом можно задуматься. На днях я говорил об этом со своими родственниками и женой. Когда я начинал, в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков в Серии А, в прошлом году, когда я играл с «Пармой» в группе B, я все еще был в пятерке самых высоких, но из двадцати двух игроков на поле! Я имею в виду, что размеры были зафиксированы в 1875 году, и для антропометрических показателей того времени они, вероятно, были слишком большими, затем был промежуток времени, скажем, 50-60 лет, когда они были правильными, а сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей... С другой стороны, даже в волейболе ведутся дискуссии о высоте сетки, имея двух сестер-волейболисток, я знаю эту проблему. Подача становится почти такой же решающей, как в теннисе.

– Словом, вы не будете шокированы, если их увеличат?

– Ну, я все равно не решаю, есть ответственные органы, которые, конечно, будут задавать вопросы, а также изучать данные. Надо также сказать, что вратари стали больше, это правда, но игроки двигаются быстрее, непредсказуемее, удары стали сильнее. Техника игроков становится лучше. Но вы можете увидеть влияние размера вратаря на удары издалека: тридцать лет назад на каждые пятьдесят ударов вы забивали 10 голов, сегодня очень круто, если вы забиваете три. Двухметровому вратарю гораздо сложнее забить издалека, – сказал Буффон.