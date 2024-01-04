Еще один лидер Жироны попал в сферу интересов Барселоны
Савио может покинуть команду в январе
Бразильский вингер каталонской «Жироны» бразильский вингер Савио Морейра попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.
Источник отмечает, что «сине-гранатовых» заинтересовало его умение создавать хаос в защите соперника, и клуб якобы готов приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, права на 19-летнего футболиста принадлежат французскому «Труа», а за «Жирону» он выступает на правах аренды до завершения сезона 2023/24.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется капитаном «Жироны» Алейшом Гарсией.
В этом розыгрыше чемпионата Испании Савио провел 19 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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