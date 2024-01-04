Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один лидер Жироны попал в сферу интересов Барселоны
Испания
04 января 2024, 19:22 |
1032
0

Еще один лидер Жироны попал в сферу интересов Барселоны

Савио может покинуть команду в январе

04 января 2024, 19:22 |
1032
0
Еще один лидер Жироны попал в сферу интересов Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Бразильский вингер каталонской «Жироны» бразильский вингер Савио Морейра попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что «сине-гранатовых» заинтересовало его умение создавать хаос в защите соперника, и клуб якобы готов приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, права на 19-летнего футболиста принадлежат французскому «Труа», а за «Жирону» он выступает на правах аренды до завершения сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется капитаном «Жироны» Алейшом Гарсией.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Савио провел 19 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. «Что за ночь!» Довбик прокомментировал победу над Атлетико
Руководитель Жироны прокомментировал слухи о трансфере лидера клуба в Барсу
Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн
Савио Морейра Жирона Барселона Труа трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 00:30 50
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006
Футбол | 04 января 2024, 18:27 0
«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006
«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006

Бывший игрок «Динамо» не сразу обрадовался своему достижению

Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04.01.2024, 00:15
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Футбол | 04.01.2024, 16:09
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Футбол | 03.01.2024, 23:05
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 6
Футбол
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 55
Война
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем