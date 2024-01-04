Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Англия
04 января 2024, 19:07 |
2494
13

«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Издание The Mirror оценило трансфер украинца в «Челси»

04 января 2024, 19:07 |
2494
13
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетное английское издание The Mirror оценило трансфер 22-летнего вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Когда украинец вышел в первом матче за «Челси» против «Ливерпуля» и чуть не забил, казалось, что «синие» обокрали «Арсенал», подписав украинца. Прошел год с того времени и «канониры» должны быть рады, что его не купили.

В этом сезоне он уже начал показывать прогресс, но от игрока с таким ценником 4 гола в 17 матчах это не тот результат, который ожидали», – говорится в издании.

Ранее экс-игрок «Челси» раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться.

По теме:
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зинченко может получить звездного одноклубника. Его оценивают в £100 млн
Руководство Жироны готово отпустить Мичела в топ-клуб
Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник The Mirror
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
Футбол | 04 января 2024, 04:59 4
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»

Наставник «Жироны»​​​​​​​ заверил, что это историческая ночь для его команды

Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04 января 2024, 00:15 13
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе

В услугах Мичела заинтересован «Ньюкасл»

Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Футбол | 03.01.2024, 23:05
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Базель интересуется Квасницей
Футбол | 04.01.2024, 18:38
Базель интересуется Квасницей
Базель интересуется Квасницей
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Футбол | 04.01.2024, 15:04
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
А уж лохметов то как рад. Что его впарил
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Tasha19
Але ми так і не дізнаємося, як би пішов прогрес Мудрика в Арсеналі. Бо одна справа прийти в команду де гра налагоджена, і тренер особисто був зацікавлений в купівлі футболіста, а зовсім інша прийти в кризову команду де повний бардак, і футболістів накупили по принципу, щоб були.
Ответить
0
AK.228
Ой та ладно..  нібито ми знаємо як би Мудрик грав за Артети
Ответить
-2
Yulian Beshley
За то купили тросарда , і просрали чемпіонство, літом тоже купили вроді на 150 млн чи більше а толку ноль , зимою Знову візьмуть якихось доходях і просруть і лч , тросард це не підсилення а банка , мудрик б вписався в арсеналі , в челсі повний пзд тому і не дивно шо почав погано
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
fifa2020
Мудрик помалу стає одним з найращих в команді, а арсенал повертається туда куда виліз - боротьба за ЛЄ)
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 50
Футбол
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 82
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 3
Хоккей
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
02.01.2024, 16:18 2
Теннис
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем