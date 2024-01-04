«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Авторитетное английское издание The Mirror оценило трансфер 22-летнего вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Когда украинец вышел в первом матче за «Челси» против «Ливерпуля» и чуть не забил, казалось, что «синие» обокрали «Арсенал», подписав украинца. Прошел год с того времени и «канониры» должны быть рады, что его не купили.

В этом сезоне он уже начал показывать прогресс, но от игрока с таким ценником 4 гола в 17 матчах это не тот результат, который ожидали», – говорится в издании.

Ранее экс-игрок «Челси» раскритиковал Мудрика и рассказал, на кого ему равняться.