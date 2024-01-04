Украина. Премьер лига04 января 2024, 18:38 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
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Базель интересуется Квасницей
Хавбек «Руха» Илья Квасница заинтересовал швейцарский клуб
04 января 2024, 18:38 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
848
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Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Базель» интересуется 20-летним вингером «Руха» и молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.
По нашей информации, «Базель» готов предложить за украинца 2 миллиона евро.
Такое предложение вряд ли устроит руководство «Руха», которое намерено начинать переговоры по своим молодым игрокам, начиная с 5 миллионов евро.
Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий недавно рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет.
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