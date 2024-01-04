Базель интересуется Квасницей

Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Базель» интересуется 20-летним вингером «Руха» и молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.

По нашей информации, «Базель» готов предложить за украинца 2 миллиона евро.

Такое предложение вряд ли устроит руководство «Руха», которое намерено начинать переговоры по своим молодым игрокам, начиная с 5 миллионов евро.

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий недавно рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет.