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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 18:38 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
848
0

Базель интересуется Квасницей

Хавбек «Руха» Илья Квасница заинтересовал швейцарский клуб

04 января 2024, 18:38 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
848
0
Базель интересуется Квасницей
ФК Рух. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, швейцарский «Базель» интересуется 20-летним вингером «Руха» и молодежной сборной Украины Ильей Квасницей.

По нашей информации, «Базель» готов предложить за украинца 2 миллиона евро.

Такое предложение вряд ли устроит руководство «Руха», которое намерено начинать переговоры по своим молодым игрокам, начиная с 5 миллионов евро.

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий недавно рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет.

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инсайд Илья Квасница Базель Рух Львов
Источник Sport.ua
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