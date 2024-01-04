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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 12:31 | Обновлено 04 января 2024, 12:43
634
0

Будут ли трансферы Квасницы и Сапуги? Рух рассказал о ситуации

Владимир Лапицкий утверждает, что предложений нет

04 января 2024, 12:31 | Обновлено 04 января 2024, 12:43
634
0
Будут ли трансферы Квасницы и Сапуги? Рух рассказал о ситуации
ФК Рух. Марко Сапуга

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет, несмотря на слухи в СМИ.

– Есть очень много разговоров и слухов в прессе, но официальных предложений по поводу наших игроков клуб не получал. Я не удивляюсь, что нашим игрокам приписывают такой интерес, ведь ребята выдали яркий отрезок сезона. Часть футболистов даже играла за молодежную и юношескую сборную и ребята демонстрировали там очень хороший уровень.

Впрочем, им еще предстоит много работать, чтобы доказать, что они соответствуют амбициям клубов, фигурирующих в этих слухах. «Рух» выйдет из отпуска в том же составе, в котором и завершал весеннюю часть чемпионата. После возвращения футболистов мы будем говорить с игроками об их будущем», – сказал Лапицкий.

Ранее сообщалось об интересе к Богдану Слюбику, Марко Сапуге, Илье Кваснице, Святославу Ванивському и другим игрокам.

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Рух Львов Владимир Лапицкий Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Марко Сапуга Илья Квасница Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
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