Будут ли трансферы Квасницы и Сапуги? Рух рассказал о ситуации

Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет, несмотря на слухи в СМИ.

– Есть очень много разговоров и слухов в прессе, но официальных предложений по поводу наших игроков клуб не получал. Я не удивляюсь, что нашим игрокам приписывают такой интерес, ведь ребята выдали яркий отрезок сезона. Часть футболистов даже играла за молодежную и юношескую сборную и ребята демонстрировали там очень хороший уровень.

Впрочем, им еще предстоит много работать, чтобы доказать, что они соответствуют амбициям клубов, фигурирующих в этих слухах. «Рух» выйдет из отпуска в том же составе, в котором и завершал весеннюю часть чемпионата. После возвращения футболистов мы будем говорить с игроками об их будущем», – сказал Лапицкий.

Ранее сообщалось об интересе к Богдану Слюбику, Марко Сапуге, Илье Кваснице, Святославу Ванивському и другим игрокам.