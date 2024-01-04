Будут ли трансферы Квасницы и Сапуги? Рух рассказал о ситуации
Владимир Лапицкий утверждает, что предложений нет
Спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий рассказал о том, что официальных предложений по молодым игрокам команды сейчас нет, несмотря на слухи в СМИ.
– Есть очень много разговоров и слухов в прессе, но официальных предложений по поводу наших игроков клуб не получал. Я не удивляюсь, что нашим игрокам приписывают такой интерес, ведь ребята выдали яркий отрезок сезона. Часть футболистов даже играла за молодежную и юношескую сборную и ребята демонстрировали там очень хороший уровень.
Впрочем, им еще предстоит много работать, чтобы доказать, что они соответствуют амбициям клубов, фигурирующих в этих слухах. «Рух» выйдет из отпуска в том же составе, в котором и завершал весеннюю часть чемпионата. После возвращения футболистов мы будем говорить с игроками об их будущем», – сказал Лапицкий.
Ранее сообщалось об интересе к Богдану Слюбику, Марко Сапуге, Илье Кваснице, Святославу Ванивському и другим игрокам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Наставнику «сливочных» не понравилось то, что Андрей получил желтую за разговоры