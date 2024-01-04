БЕЛЫЙ – о пребывании Милевского в Хайдуке: «В Сплите негде спрятаться»

33-летний бывший защитник ряда украинских клубов Максим Белый в интервью Sport.ua подытожил свою карьеру, а также вспомнил период совместного пребывания в хорватском «Хайдуке» с экс-форвардом сборной Украины Артемом Милевским.

«Переехать в Хорватию было моей инициативой, очень хотелось поиграть за границей. Агент Вадим Шаблий предложил попробовать свои силы в одной из сильнейших команд Хорватии – «Хайдук» (Сплит). Грех сетовать, вместе с «Хайдуком» становился призером чемпионата Хорватии, играл в Лиге Европы.

Застал в «Хайдуке» Артема Милевского. Правда, мы были вместе всего несколько месяцев, а потом Артем принял приглашение другого местного клуба – «Сплит».

В плане нарушения режима, то ничего подобного за ним не замечал. В конце концов Сплит по сравнению с тем же Киевом – небольшой город, здесь трудно спрятаться. Да и ультрас «Хайдука» внимательно следили, чтобы футболисты их команды не попадали в какую-то неприятность. Правда, могли быть жестокими, когда «Хайдук» проигрывал. Помнится, когда мы уступили в дерби загребскому «Динамо», то когда я обедал в одном кафе, то фаны подошли и сказали, что ко мне претензий не имеют, однако предупредили, чтобы я не появлялся в ближайшее время в компании с другими игроками, потому что те получат на орехи», – поделился Белый.