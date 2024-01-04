Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛЫЙ – о пребывании Милевского в Хайдуке: «В Сплите негде спрятаться»
Другие новости
04 января 2024, 17:28 |
853
0

БЕЛЫЙ – о пребывании Милевского в Хайдуке: «В Сплите негде спрятаться»

Опытный защитник вспомнил период совместной игры за границей с экс-форвардом сборной Украины

04 января 2024, 17:28 |
853
0
БЕЛЫЙ – о пребывании Милевского в Хайдуке: «В Сплите негде спрятаться»
ФК Хайдук. Максим Белый

33-летний бывший защитник ряда украинских клубов Максим Белый в интервью Sport.ua подытожил свою карьеру, а также вспомнил период совместного пребывания в хорватском «Хайдуке» с экс-форвардом сборной Украины Артемом Милевским.

«Переехать в Хорватию было моей инициативой, очень хотелось поиграть за границей. Агент Вадим Шаблий предложил попробовать свои силы в одной из сильнейших команд Хорватии – «Хайдук» (Сплит). Грех сетовать, вместе с «Хайдуком» становился призером чемпионата Хорватии, играл в Лиге Европы.

Застал в «Хайдуке» Артема Милевского. Правда, мы были вместе всего несколько месяцев, а потом Артем принял приглашение другого местного клуба – «Сплит».

В плане нарушения режима, то ничего подобного за ним не замечал. В конце концов Сплит по сравнению с тем же Киевом – небольшой город, здесь трудно спрятаться. Да и ультрас «Хайдука» внимательно следили, чтобы футболисты их команды не попадали в какую-то неприятность. Правда, могли быть жестокими, когда «Хайдук» проигрывал. Помнится, когда мы уступили в дерби загребскому «Динамо», то когда я обедал в одном кафе, то фаны подошли и сказали, что ко мне претензий не имеют, однако предупредили, чтобы я не появлялся в ближайшее время в компании с другими игроками, потому что те получат на орехи», – поделился Белый.

По теме:
«Я Касильясу забил!» Милевский рассказал, как праздновал гол Реалу в 2006
БЕЛЫЙ – о Рухе в этом сезоне: «Напоминает Аталанту времен Малиновского»
Бабенко и еще двое. Рубчинский рассказал, кто заслужил играть за сборную
Максим Белый Хайдук Сплит Артем Милевский сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире
Футбол | 04 января 2024, 15:10 11
Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире
Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире

Первое место снова заняла Фраппар

Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 00:30 50
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Футбол | 04.01.2024, 07:26
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев
Футбол | 04.01.2024, 15:46
Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев
Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04.01.2024, 00:15
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
02.01.2024, 20:25
Хоккей
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 79
Футбол
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
02.01.2024, 16:18 2
Теннис
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 3
Футбол
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем