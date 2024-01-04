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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале
Италия
04 января 2024, 16:41 |
214
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале

Маттео Габбия проведет вторую половину сезона в родном клубе

04 января 2024, 16:41 |
214
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале
ФК Милан. Маттео Габбия

«Милан» официально сообщил о возвращении в клуб центрального защитника Маттео Габбии.

24-летний итальянец летом прошлого года был арендован на сезон «Вильярреалом». Однако арендное соглашение было расторгнуто досрочно по инициативе «россонери», у которых из-за эпидемии травм возник серьезный кадровый дефицит в центре защиты.

За первую половину сезона Габбия в составе «Вильярреала» успел провести 13 матчей во всех турнирах.

Габбия является воспитанников «Милана». В 2018-2019 годах уже отправлялся в аренду в «Луккезе».

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Источник ФК Милан
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