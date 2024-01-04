ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале

«Милан» официально сообщил о возвращении в клуб центрального защитника Маттео Габбии.

24-летний итальянец летом прошлого года был арендован на сезон «Вильярреалом». Однако арендное соглашение было расторгнуто досрочно по инициативе «россонери», у которых из-за эпидемии травм возник серьезный кадровый дефицит в центре защиты.

За первую половину сезона Габбия в составе «Вильярреала» успел провести 13 матчей во всех турнирах.

Габбия является воспитанников «Милана». В 2018-2019 годах уже отправлялся в аренду в «Луккезе».