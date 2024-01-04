ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале
Маттео Габбия проведет вторую половину сезона в родном клубе
«Милан» официально сообщил о возвращении в клуб центрального защитника Маттео Габбии.
24-летний итальянец летом прошлого года был арендован на сезон «Вильярреалом». Однако арендное соглашение было расторгнуто досрочно по инициативе «россонери», у которых из-за эпидемии травм возник серьезный кадровый дефицит в центре защиты.
За первую половину сезона Габбия в составе «Вильярреала» успел провести 13 матчей во всех турнирах.
Габбия является воспитанников «Милана». В 2018-2019 годах уже отправлялся в аренду в «Луккезе».
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