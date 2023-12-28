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Италия
28 декабря 2023, 13:47 |
343
0

Милан досрочно вернет защитника из аренды в Вильярреале

Маттео Габбия вернется в родной клуб в январе

28 декабря 2023, 13:47 |
343
0
Милан досрочно вернет защитника из аренды в Вильярреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Габбия

«Милан» принял решение досрочно вернуть из аренды в «Вильярреале» своего защитника Маттео Габбию. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Арендное соглашение Габбии рассчитано до конца нынешнего сезона, однако он вернется в свой родной клуб уже в январе. Такое решение «россонери» приняли в связи с эпидемией травм в линии защиты. Из-за этого «Милан» в 2023 году установил клубный антирекорд по пропущенным голам.

За первую половину сезона Габбия в составе «Вильярреала» успел провести 13 матчей во всех турнирах.

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Вильярреал Милан аренда игрока трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник Джанлука Ди Марцио
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