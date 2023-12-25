Милан установил личный антирекорд по пропущенным мячам

Пропустив два мяча от «Салернитаны» в 17-м туре Серии А, «Милан» установил свой антирекорд по количеству пропущенных мячей за календарный год.

За 2023-й вратари «россо-нери» 64 раза доставали мяч из сетки собственных ворот во всех турнирах. Как отмечает Opta, это худший показатель для команды начиная с сезона-1929/1930, когда собственно была основана Серия А.

Добавим, что «Милан» еще может «улучшить» свой показатель по пропущенным мячам, поскольку в этом году еще проведет один календарный матч, когда 30 декабря примет «Сассуоло» на «Сан-Сиро».

Отметим, что на данный момент «россо-нери» с 33 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 11 баллов.