Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан установил личный антирекорд по пропущенным мячам
Италия
25 декабря 2023, 10:21 |
234
0

Милан установил личный антирекорд по пропущенным мячам

«Россо-нери» еще предстоит провести один матч в нынешнем году

25 декабря 2023, 10:21 |
234
0
Милан установил личный антирекорд по пропущенным мячам
Getty Images/Global Images Ukraine

Пропустив два мяча от «Салернитаны» в 17-м туре Серии А, «Милан» установил свой антирекорд по количеству пропущенных мячей за календарный год.

За 2023-й вратари «россо-нери» 64 раза доставали мяч из сетки собственных ворот во всех турнирах. Как отмечает Opta, это худший показатель для команды начиная с сезона-1929/1930, когда собственно была основана Серия А.

Добавим, что «Милан» еще может «улучшить» свой показатель по пропущенным мячам, поскольку в этом году еще проведет один календарный матч, когда 30 декабря примет «Сассуоло» на «Сан-Сиро».

Отметим, что на данный момент «россо-нери» с 33 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 11 баллов.

По теме:
Моуриньо обосновал свой особый статус в отношении критики игроков
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Источник: украинским нападающим интересуются 3 топ-клуба Италии
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Салернитана Сассуоло Интер Милан антирекорд
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Опубликован возможный вид стадиона Жироны после реконструкции
Футбол | 25 декабря 2023, 04:25 1
ФОТО. Опубликован возможный вид стадиона Жироны после реконструкции
ФОТО. Опубликован возможный вид стадиона Жироны после реконструкции

Апгрейд «Монтиливи» планируется в 2028 году

Провал Челси, где сыграет сборная с БиГ, Жирона назвала сумму за Цыганкова
Футбол | 25 декабря 2023, 06:20 0
Провал Челси, где сыграет сборная с БиГ, Жирона назвала сумму за Цыганкова
Провал Челси, где сыграет сборная с БиГ, Жирона назвала сумму за Цыганкова

Главные новости за 24 декабря на Sport.ua

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 24.12.2023, 23:46
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
Бокс | 24.12.2023, 12:37
Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Бокс | 24.12.2023, 11:35
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
24.12.2023, 01:50 25
Бокс
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
23.12.2023, 08:30 2
Футбол
ВИДЕО. Джозеф Паркер – Деонтей Уайлдер. Большая сенсация в Эр-Рияде
ВИДЕО. Джозеф Паркер – Деонтей Уайлдер. Большая сенсация в Эр-Рияде
24.12.2023, 01:10 2
Бокс
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
23.12.2023, 19:19 13
Футбол
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 17
Футбол
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
23.12.2023, 20:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем