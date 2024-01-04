ПСЖ может остаться без основного центрбека до конца сезона

ПСЖ накануне обыграл «Тулузу» (2:0) и стал 12-кратным обладателем Суперкубка Франции.

Правда, победа далась подопечным Луиса Энрике ценой травмы основного центрального защитника Милана Шкриньяра, который был заменен из-за этого на 71-й минуте. Как сообщает RMC Sport, детальное обследование выявило у футболиста тяжелое повреждение голеностопа левой ноги.

В ПСЖ пессимистически настроены по поводу данной ситуации. Ожидается, что Шкриньяр пропустит пару месяцев, а если потребуется операция, то, возможно, не сыграет до конца нынешнего сезона.

Добавим, что в сезоне-2023/2024 словацкий защитник, летом перешедший из миланского «Интера», провел за парижан 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.