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  4. ПСЖ может остаться без основного центрбека до конца сезона
Франция
04 января 2024, 15:58 |
195
0

ПСЖ может остаться без основного центрбека до конца сезона

Милан Шкриньяр нынешним летом переехал в Париж из миланского «Интера»

04 января 2024, 15:58 |
195
0
ПСЖ может остаться без основного центрбека до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

ПСЖ накануне обыграл «Тулузу» (2:0) и стал 12-кратным обладателем Суперкубка Франции.

Правда, победа далась подопечным Луиса Энрике ценой травмы основного центрального защитника Милана Шкриньяра, который был заменен из-за этого на 71-й минуте. Как сообщает RMC Sport, детальное обследование выявило у футболиста тяжелое повреждение голеностопа левой ноги.

В ПСЖ пессимистически настроены по поводу данной ситуации. Ожидается, что Шкриньяр пропустит пару месяцев, а если потребуется операция, то, возможно, не сыграет до конца нынешнего сезона.

Добавим, что в сезоне-2023/2024 словацкий защитник, летом перешедший из миланского «Интера», провел за парижан 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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Милан Шкриньяр ПСЖ травма голеностопа Суперкубок Франции по футболу Тулуза Луис Энрике
Источник RMC Sport
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