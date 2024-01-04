Мбаппе, Варан и другие. Топ-10 возможных трансферов января

Как известно, январь – непростое время для совершения трансферов, но заключать удачные сделки не невозможно. И некоторые из них становятся очень удачными.

Зимнее трансферное окно открыто. Январские распродажи начались. Но увидим ли мы какие-нибудь крупные сделки в течение следующего месяца? Как постоянно напоминает нам каждый тренер, это непростое время года для подписания игроков, и большинство клубов не хотят продавать своих звезд в середине сезона.

Однако, несмотря на то, что заключать сделки сложно, это не невозможно. Учитывая это, Goal.com предлагает вам 10 трансферов, которые мы хотели бы увидеть в январе по разным причинам.

Не все из них будет легко осуществить, но некоторые из предложенных приобретений просто идеальны. Кроме того, мечтать не вредно...

Маттейс де Лигт («Бавария» – «Манчестер Юнайтед»)

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу очень нужен центральный защитник, вокруг которого он сможет построить новую оборону, а босс «Баварии» Томас Тухель, похоже, не очень-то верит в Маттейса де Лигта, который в этом сезоне испытывает проблемы с формой и физической готовностью.



Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Так что январский переезд на «Олд Траффорд» вполне логичен, особенно если учесть, что де Лигт и Тен Хаг ранее работали вместе в «Аяксе», а «Бавария» могла бы использовать вырученные деньги для запоздалого подписания португальского полузащитника Жоао Пальиньи из «Фулхэма».

Килиан Мбаппе («ПСЖ» – «Реал» Мадрид)

Эта история и так уже слишком затянулась: настало время Килиану Мбаппе положить конец самой затяжной трансферной саге в истории футбола, перебравшись наконец в «Реал» Мадрид.

Разумеется, «ПСЖ» не хотел бы терять краеугольный камень спортивного проекта клуба, принадлежащего Катару, особенно в середине сезона, но если они не заключат сделку сейчас, то по истечении контракта в конце июня потеряют самого дорогого игрока в мировом футболе за бесценок.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«ПСЖ» давно пора расстаться с Мбаппе, который, по сути, уже несколько лет держит клуб в заложниках.

Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити» – «Ювентус»)

У главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, безусловно, есть свои фавориты, и он готов продолжать выбирать их, даже если они не очень хорошо играют на клубном уровне, а в некоторых случаях и вовсе не играют. Однако трудно представить, что Кэлвин Филлипс попадет в состав «Трех львов» на Евро-2024, если проведет остаток сезона на скамейке запасных «Манчестер Сити».

Полузащитник не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, набрав в общей сложности всего 89 минут игрового времени, и ему крайне необходим переезд с «Этихада». «Ливерпуль» нуждается в полузащитнике оборонительного плана, как и «Ньюкасл», но лучшим решением для «Сити», очевидно, будет не усиливать конкурента, а отправить Филлипса за границу.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кэлвин Филлипс

«Ювентус» выглядит идеальным вариантом, учитывая, что тренер Массимилиано Аллегри испытывает дефицит качественных игроков в центре поля, а единственным возможным камнем преткновения является желание «Сити» заключить полноценный трансфер. По слухам, Филлипс также не хочет покидать Англию, но переход в Турин может сделать его лучшим игроком – только посмотрите, как Фикайо Томори прибавил в Серии А после перехода в «Милан».

Аарон Рэмсдейл («Арсенал» – «Ньюкасл»)

Аарону Рэмсдейлу стало до боли понятно, что Давид Райя останется №1 в команде Микеля Артеты, что бы ни случилось с этого момента и до конца сезона. Временами испанец был очень слаб, но все равно выходил в старте почти в каждой игре за «Арсенал», а Рэмсдейл ограничивался редким выходом на поле в кубковых соревнованиях.

С учетом того, что на горизонте маячит Евро-2024, англичанину крайне необходимо игровое время, и он мог бы получить его в «Челси» или «Ньюкасле», которые в последние недели потеряли своих основных вратарей из-за серьезных травм.



Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Трудно представить, чтобы «Арсенал» позволил Рэмсдейлу перейти к лондонскому сопернику, даже если тот не представляет угрозы для надежд «Канониров» на попадание в четверку сильнейших, но предполагаемый трансфер на Тайнсайд вполне может состояться. 25-летний футболист остается любимцем болельщиков на «Эмирейтс» и неоднократно говорил о своем желании вернуть себе место в основе, но он не может позволить себе больше времени греться на скамейке запасных в «Арсенале», если хочет попасть в состав сборной Англии на Евро-2024.

Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд – «Брентфорд»)

Дортмунд – прекрасное место для оттачивания мастерства молодого игрока, в первую очередь именно поэтому Джованни Рейна и переехал туда. Однако на «Сигнал Идуна Парк» карьера американца застопорилась.

Разносторонний атакующий полузащитник начал в основе всего один матч в Бундеслиге в этом сезоне и провел всего 20 минут в Лиге чемпионов, где дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф, выиграв в этом году «группу смерти». Совершенно очевидно, что Эдин Терзич считает, что может обойтись без Рейны, ведь босс «Боруссии» публично признал, что американский футболист находится позади Марко Ройса и Юлиана Брандта в списке претендентов на роль №10.



Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Рейна

Терзич находится под давлением в данный момент, так как Дортмунд находится в плохой форме на внутренней арене, и смена тренера может повысить перспективы Рейны в первой команде, но несложно сделать вывод, что ему лучше уйти во время зимнего окна, по крайней мере, на правах аренды.

Некоторые клубы АПЛ, как говорят, заинтересованы в Рейне, и не будет сюрпризом, если среди них окажется «Брентфорд», учитывая их проблемы с атакой в данный момент. Стадион «Gtech Community» может стать идеальным местом для Рейны, чтобы перезагрузить свою карьеру, ведь Томас Франк – отличный тренер с контратакующим стилем игры, который может принести 21-летнему игроку и его впечатляющим навыкам дриблинга все самое лучшее.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Дортмунд)

Сейчас Джейдон Санчо должен был блистать в составе «Манчестер Юнайтед» и с нетерпением ждать Евро-2024 в составе сборной Англии. Вместо этого он гниет на «Олд Траффорд», будучи изгнанным из первой команды Эриком тен Хагом.

На данный момент не имеет значения, кто виноват в этой печальной ситуации. Обеим сторонам просто необходимо позаботиться о том, чтобы она разрешилась как можно быстрее и безболезненнее. Если во время зимнего окна «Юнайтед» не получит солидного предложения в 73 миллиона фунтов стерлингов за своего игрока (а, скажем прямо, такое предложение может поступить только из Саудовской Аравии, что вряд ли понравится Санчо), они должны отпустить его в аренду. Таким образом, он сможет получить немного игрового времени и, надеюсь, доказать свою состоятельность потенциальным покупателям.



Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Дортмундцы отрицают возможность его возвращения, в первую очередь по финансовым причинам, но со спортивной точки зрения это было бы очень логично. Во время своего предыдущего периода карьеры в Бундеслиге Санчо не раз убеждал игроков и руководство «Боруссии» в том, что он способен усилить атаку, учитывая, что Рейна и Дониэл Мален могут покинуть команду в январе.

Переход Санчо в Дортмунд может стать выгодным для всех сторон.

Айвен Тоуни («Брентфорд» – «Арсенал»)

Шокирующее поражение «Арсенала» от «Вест Хэма» в четверг вечером подчеркнуло, что Габриэль Жезус никогда не станет топовым бомбардиром АПЛ, и именно поэтому тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола позволил бразильцу уехать с «Этихада» на «Эмирейтс».

Вопрос в том, что собирается делать с этим Микель Артета? Испанец постоянно поет дифирамбы Жезусу, но становится все труднее представить, что «Арсенал» выиграет титул без смертоносного финишера впереди.



Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Виктор Осимхен был бы идеальным вариантом, но деньги за него потребуются астрономические, учитывая, что нигерийский №9 только что продлил контракт с «Наполи», а это значит, что он вряд ли покинет «Стадио Диего Армандо Марадона» раньше лета.

«Брентфорд» также потребует большую сумму за Айвена Тоуни, которым также интересуются «Челси» и «Тоттенхэм», но «Пчелы» открыто признали, что отстраненный нападающий вскоре может быть продан.

Англичанин будет полон решимости наверстать упущенное время после дисквалификации за ставки, а также вернуться в мысли Саутгейта в преддверии Евро. Он может похвастаться той физической силой и голевым чутьем, которых так не хватает «Арсеналу».

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед» – «Реал Мадрид»)

Учитывая ужасающее качество большинства центральных защитников, находящихся в его распоряжении, отношение Эрика тен Хага к Рафаэлю Варану в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне было совершенно странным. В последние недели француза вернули в состав после того, как он провел шокирующее количество времени на скамейке запасных «Олд Траффорд», но для него будет лучше, если в ближайшие несколько недель он покинет этот беспорядок в Манчестере.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

К нему уже проявляют интерес клубы Саудовской Аравии, а также «Бавария», что может стать отличным вариантом, если вышеупомянутый де Лигт перейдет в обратную сторону в рамках сделки «игрок плюс деньги». Однако Варану стоит вернуться в «Реал Мадрид», ведь Карло Анчелотти остро нуждается в проверенном центральном полузащитнике мирового класса, потеряв из-за серьезных травм колена Эдера Милитао и Давида Алабу.

Марко Верратти («Аль-Араби» – «Барселона»)

Этот трансфер должен был состояться еще много лет назад. Но еще есть время все исправить.

Луису Энрике очень понравился бы Марко Верратти тогда, когда испанец еще был боссом «Барселоны», но после перехода в «ПСЖ» прошлым летом он сразу же дал понять, что полузащитник не востребован на «Парк де Пренс», что привело к неожиданному переходу итальянца в «Аль-Араби» за €45 млн.



ФК ПСЖ. Марко Верратти

Учитывая уровень инвестиций, катарский клуб не позволит Верратти уйти за бесценок, в то время как «Барселона» по-прежнему испытывает нехватку денег. Однако если Жоан Лапорта сможет собрать немного средств, продав за приличные деньги таких средних игроков, как Рафинья и Ферран Торрес в клубы АПЛ, президент «блауграны» сможет искупить вину за нелепое решение подписать Ориоля Ромеу (просто потому, что он был дешевым) и запоздало привлечь в команду такого плеймейкера, который так нужен тренеру Хави, находящемуся в тяжелом положении.

Душан Влахович («Ювентус» – «Челси»)

«Челси» нужен нападающий, а Душану Влаховичу нужно бежать как можно дальше от Массимилиано Аллегри, так что для «синих» это не должно быть проблемой, особенно если учесть, что у них есть игрок, которого «бьянконери» давно хотели заполучить, Ромелу Лукаку, который сейчас блистает в «Роме» на правах аренды на сезон.



Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Конечно, новые владельцы «Стэмфорд Бридж» не отличаются разумными решениями, и стоит отметить, что эта сделка могла состояться еще прошлым летом, но Тодд Боэли и компания решили, что цена слишком высока, и предпочли начать сезон 2023-24 без качественного №9. Шокирующее решение обернулось обратным эффектом, а это значит, что подписание нападающего просто необходимо, если Маурисио Почеттино хочет избежать позорного финиша в середине таблицы АПЛ.

У «Челси», в конце концов, нет проблем с созданием моментов, в то время как проблема Влаховича в том, что он не получает их в «Ювентусе». Таким образом, это шанс убить двух зайцев одним выстрелом, ведь «бьянконери» с радостью продадут нападающего, которому Аллегри не доверяет, при условии, что денег будет достаточно.

Марк Дойл, Goal.com

Перевод и адаптация – Олег Дидух