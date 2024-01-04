Вовремя остановиться. Почему Коноплянка не оправдал ожиданий в Румынии

Никогда такого не было, и вот опять. Не сумев ничем себя проявить в Польше, играя за «Краковию», Евгений Коноплянка ничем не смог себя проявить и в Румынии, выступая за «Клуж».

Ну, как выступая? На счету украинца – лишь четыре поединка, в которых он отыграл суммарно аж 54 минуты. В последний раз он выходил на поле шестого ноября. А третьего января стороны расторгли контракт «по обоюдному согласию».

Изначально (с лета 2023-го) сотрудничество было рассчитано на два года. С возможностью пролонгации на еще один сезон.

Тогда, в июле, после официального сообщения о переходе Евгения в чемпионат Румынии, в одну из лучших тамошних команд, все-таки была надежда, что 33-летний футболист наконец-то сможет перезапустить свою карьеру. Сможет посрамить скептиков, доказать, что все еще является футболистом, а не стрижет купоны благодаря делам давно минувших дней и ностальгии по тем временам.

Увы, в «Клуже», как и в «Краковии», у Коноплянки не сложилось. Причем как-то сразу. За польскую команду Женя провел суммарно 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Не фонтан, конечно, но хотя бы есть основания утверждать, что на украинского футболиста в краковской команде рассчитывали. Серьезно рассчитывали.

Врезалась в память реакция фанов «Краковии» на приход в их команду Евгения Коноплянки в феврале 2022-го. Если в нескольких словах, то это был полнейший экстаз. «Наконец-то в нашей команде, в нашем чемпионате будет выступать игрок европейского уровня». Вот как-то так, без преувеличений.

Признаюсь, я тоже тогда поддался польской эйфории. И наивно считал, что лучший футболист Украины своего поколения может напомнить о себе. Может снова вернуться на былой уровень. И что время, проведенное в «Шахтере», его хотя бы чему-то научило.

Не научило. В начале июня 2023-го, во время встречи руководства «Краковии» с болельщиками, поднимался вопрос и относительно Коноплянки, с которым решили не продлевать соглашение.

Почему? Да все просто. «Не оправдал ожиданий клуба».

Так бывает. Так часто бывает, когда хороший футболист не может себя найти в хорошей команде. А вот в другой хорошей команде находит себя. Причем прочно, и сразу же.

Ну, такова жизнь, причем не только спортивная. Если бы у всех все сразу склеивалось, срасталось и находилось, было бы, как минимум, неинтересно.

Но беда в том, что у Коноплянки после «Днепра» не срослось нигде. Ровным счетом нигде.

ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

***

Он «не оправдал надежд клуба» в «Севилье», хотя и старался. Действительно старался. В его оправдание можно засчитать травмы, длительную акклиматизации, разногласия с тренерами. Но, так или иначе, Коно не опускал руки и пытался доказать свою состоятельность. Во всяком случае, именно так мне виделся весь этот процесс со стороны.

Но после «Севильи» этот процесс для меня начал видеться иначе. Кардинально иначе.

Его отход в «Шальке» казался шагом назад. Но лишь для того, чтобы сделать потом два шага вперед. Заточенный на «физике» и железной дисциплине немецкий футбол казался совсем неподходящим под стиль нашего «фантазисты», однако все равно давал пространство для маневра. Вот покажет себя наш мальчик во всей красоте в Гельзенкирхене, и вернется в более привычную испанскую среду.

Не вернулся. В «Шальке» Евгений тупо плыл по течению. Он там был, словно на колхозной шабашке, за которую заплатили наперед. Хочу – копаю траншеи, хочу – не копаю.

Большей частью не хотел. Хотя и забивал порой, и отдавал передачи, и попадал в символические сборные тура. Но того Коноплянки – яркого, быстрого, нестандартного, которого все мы привыкли видеть в «Днепре» и моментами в «Севилье», в чемпионате Германии не было. Он, словно в некоторых поединках наш боксер Александр Усик, пытался продержаться за счет того, чем его щедро наделила природа.

В этом, в общем-то, нет ничего плохого или зазорного. Плохо то, что окромя этого, Коноплянка ничего иного не мог предложить. Пусть тренируются те, кто не умеет играть.

А нелады с тренерами, партнерами, затянувшаяся снова акклиматизация – все это не причины проблемы, а ее следствия. Во всяком случае, лично мне видится именно так.

Бундеслигу Коноплянка покидал с ярлыком «не оправдавший надежд».

Но все равно переходил/возвращался в чемпионат Украины со щитом. Мол, я еще покажу всем кузькину мать.

Его переход в «Шахтер» я воспринял с нескрываемым энтузиазмом. Где-где, как не в техничной «бразильской» команде техничному парню найдется и применение, и место для шага вперед. «Какой молодец Ахметов, что пригласил Коноплянку», - думал тогда я. Одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев – и хорошего футболиста подписать, и не дать его конкурентам, и имиджевый шаг отличный – футболки в его фамилией быстро станут брендовыми.

Но на поверку идея оказалась бредовой. Даже на уровне слабеющей на глазах украинской Премьер-лиги Коноплянка не выглядел исполином. Хотя и должен был, ведь говорил накануне, что имеет амбиции и хочет по-настоящему вернуться.

Не вернулся. Помешали снова травмы. И тараканы в голове. Полтора последних года в «Шахтере» он не играл, а лишь мучился. Мучая параллельно и команду.

Все вздохнули с облегчением, когда в начале 2022-го он перебрался в Польшу. Ну там-то Коно заиграет точно, возродиться из пепла и небытия…

***

Планка опускалась все ниже, амбиции падали все ниже. Еще в бытность игроком «Клужа» Женя вслух размышлял о чемпионатах Китая и Японии. При желании теперь можно размышлять вслух и о чемпионате Украины. Хотя, на мой взгляд, вряд ли он понадобится сейчас «Полесью», как был нужен прошлым летом. В Житомире пытаются построить амбициозный проект, а амбиции Коноплянки уже не дотягивают даже до такого уровня.

Но дальше для него все равно может быть. Может быть Казахстан, Азербайджан, Китай, Индонезия. Да и Украина, в общем, тоже, если он решится вернуться домой вот сейчас. Условные «Верес» или «Александрия» наверняка будут ему рады.

Буду ли я рад такому вот камбэку Коно в УПЛ? Скажу откровенно: вряд ли. Ничего путного у него уже не будет. Он истратил свои шансы, профукал их. Боженька дал ему настоящий футбольный талант, но не дал характера. Это Рональдинью мог себе позволить долго играть строго на том, что дала природа. Коноплянке она тоже дала, но меньше. Теперь вот забирает обратно.

И теперь он очень похож на Милевского или Селезнева, двух ярких представителей его поколения. Им тоже Боженька что-то дал. Но взамен забрал рассудок, заставив их на склоне карьеры выглядеть смешными.

Я очень не хочу, чтобы и Коноплянка выглядел смешным.

Поэтому ему лучше остановиться.