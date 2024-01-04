За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере.

«Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное», – сказал Милевский.

На ЧМ-2006 сборная Украины дошла до 1/4 финала. Милевский на несколько минут выходил на замены в матчах с Саудовской Аравией, Тунисом и Швейцарией. С Италией сыграл 72 минуты игрового времени.

Также Милевский прокомментировал вратарский вопрос в «Реале».