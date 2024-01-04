Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
Чемпионат мира
04 января 2024, 12:32 | Обновлено 04 января 2024, 12:33
3844
3

За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере

Артем признался, что получил 150 тысяч долларов

04 января 2024, 12:32 | Обновлено 04 января 2024, 12:33
3844
3
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
ФИФА. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере.

«Самые большие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное», – сказал Милевский.

На ЧМ-2006 сборная Украины дошла до 1/4 финала. Милевский на несколько минут выходил на замены в матчах с Саудовской Аравией, Тунисом и Швейцарией. С Италией сыграл 72 минуты игрового времени.

Также Милевский прокомментировал вратарский вопрос в «Реале».

По теме:
Кого выбрал Артем? Милевский прокомментировал вратарский вопрос в Реале
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
Ребров поздравил украинцев с наступающим новым годом
Артем Милевский ЧМ-2006 по футболу сборная Украины по футболу
Источник Twitch
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Футбол | 04 января 2024, 00:15 11
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе

В услугах Мичела заинтересован «Ньюкасл»

Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Футбол | 03 января 2024, 23:05 13
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой

Украинский вратарь провел на поле весь матч

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 04.01.2024, 11:05
Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03.01.2024, 23:40
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Теннис | 04.01.2024, 10:30
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Піжон, годі й казати.На фото наступна мить після забитого панєнкою гола у ворота швейцарців у післяматчевих пенальті. Навіть не пригадаю, чи дозволяв собі хто-небудь
подібне у плей-офф ЧС.
Ответить
+3
Kovalchuk
И за сколько дней или часов просадил 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 50
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
02.01.2024, 20:25
Хоккей
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 8
Хоккей
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем