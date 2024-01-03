Кого выбрал Артем? Милевский прокомментировал вратарский вопрос в Реале

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал вратарский вопрос в мадридском «Реале»:

«Я не знаю, вот эту тягомотину развели. Кто-то пишет одно, кто-то пишет другое. Лунин или Кепа, Кепа или Лунин. Оставьте уже их в покое. Лунин в порядке, Кепа в порядке.

В «Динамо» Киев когда-то было 2 вратаря: Рева и Шовковский. Они стояли через игру. 1 матч Шовковский, 1 матч Рева. Ничего такого в этом не было».

Ранее Артем Милевский сравнил себя и Александра Алиева с дуэтом Артема Довбика и Виктора Цыганкова.