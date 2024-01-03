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  4. Кого выбрал Артем? Милевский прокомментировал вратарский вопрос в Реале
Испания
03 января 2024, 22:33 |
1329
0

Кого выбрал Артем? Милевский прокомментировал вратарский вопрос в Реале

Бывший игрок «Динамо» считает, что и Лунин, и Кепа находятся в хорошей форме

03 января 2024, 22:33 |
1329
0
Кого выбрал Артем? Милевский прокомментировал вратарский вопрос в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа и Лунин

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал вратарский вопрос в мадридском «Реале»:

«Я не знаю, вот эту тягомотину развели. Кто-то пишет одно, кто-то пишет другое. Лунин или Кепа, Кепа или Лунин. Оставьте уже их в покое. Лунин в порядке, Кепа в порядке.

В «Динамо» Киев когда-то было 2 вратаря: Рева и Шовковский. Они стояли через игру. 1 матч Шовковский, 1 матч Рева. Ничего такого в этом не было».

Ранее Артем Милевский сравнил себя и Александра Алиева с дуэтом Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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Кепа Аррисабалага Артем Милевский Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitch
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