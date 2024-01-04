Карлос МОЙЯ: «Думаю, что мы увидим лучшую версию Надаля весной»

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя считает, что мы увидим «лучшую версию» Рафаэля Надаля примерно в марте или апреле, и полагает, что ему понадобится около 10 матчей, «чтобы обрести уверенность».

«Я очень доволен его выступлением, особенно если учесть обстоятельства. Я не мог просить большего, чем то, что случилось против Доминика Тима.

Всегда есть мелочи, которые нужно улучшить, но постепенно все встанет на свои места. Уровень был очень хорошим, возможно, даже лучше, чем мы ожидали. Теперь нам нужно продолжать развиваться и прогрессировать матч за матчем.

Я думаю, что мы увидим его лучшую версию весной, примерно в марте или апреле. Ему понадобится около десяти матчей, чтобы обрести уверенность, вернуть свой ритм. Я знаю, что он вернется на свой лучший уровень. С Рафой можно ожидать чего угодно, ведь это Рафа.

Идея состоит в том, чтобы быть на 100% готовым к Ролан Гаррос. Может быть, это произойдет раньше, может быть, на этой неделе (смеется). С Рафой никогда не знаешь. Он черпает свою магию неизвестно откуда, поэтому он и есть Рафа», – сказал Мойя.