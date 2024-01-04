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  4. Лунин оценил победу и первый матч Реала в 2024 году
Испания
04 января 2024, 12:11 |
327
0

Лунин оценил победу и первый матч Реала в 2024 году

Вратарь сыграл на ноль

04 января 2024, 12:11 |
327
0
Лунин оценил победу и первый матч Реала в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» в своем первом матче 2024 года скромно обыграл «Мальорку», а украинский вратарь Андрей Лунин отыграл на ноль. После встречи кипер оценил игру в Instagram.

«Хороший старт 2024 года. Отличная командная работа, боролись до конца. И спасибо болельщикам за поддержку», – написал Лунин.

Единственным минусом стала желтая карточка Андрея, за что его раскритиковал наставник Карло Анчелотти.

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Источник Sport.ua
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