ДЖОКОВИЧ: «Последние два раза я травмировался перед Aus Open и выиграл»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, как травма запястья повлияет его на подготовку к Australian Open.

«Прежде всего, я просто пытаюсь восстановиться, с запястьем и всем тем, с чем я боролся в последние пару дней. Буду следовать плану восстановления и тренировок, набирая форму к Australian Open. В этом нет ничего необычного. Я много раз оказывалась в подобной ситуации и знаю, что мне нужно делать вместе с моей командой, чтобы подготовиться.

Конечно, никогда не знаешь, что может случиться. Я имею в виду, что в последние два года я получал травму прямо перед Australian Open, и мне удалось выиграть оба Australian Opens и, знаете... простите, два из трех последних лет, 21-й и 23-й. Так что я надеюсь, что и в этот раз обойдется без травм.

Именно над этим мы и будем работать, чтобы привести мое тело в правильную форму, оптимальное состояние, чтобы я мог выступать на высоком уровне на протяжении, надеюсь, всего Australian Open», – сказал Новак.

Отметим, что Джокович проиграл австралийцу Алексу де Минауру со счетом 4:6, 4:6 в 1/4 финала United Cup, прервав 43-матчевую победную серию на кортах Австралии.