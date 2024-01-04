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WTA
04 января 2024, 10:59 | Обновлено 04 января 2024, 11:00
631
0

ВИДЕО. Как Свитолина чемпионку US Open 2021 в Окленде обыграла

В третьей партии у британки не было шансов

04 января 2024, 10:59 | Обновлено 04 января 2024, 11:00
631
0
ВИДЕО. Как Свитолина чемпионку US Open 2021 в Окленде обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 301) за 2 часа и 50 минут (6:7, 7:6, 6:1).

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Элина сыграет против Марии Боузковой (Чехия, WTA 36). Ранее украинка играла с чешкой трижды и два раза победила.

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Элина Свитолина WTA Окленд Эмма Радукану видео
Источник Sport.ua
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