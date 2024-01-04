Элина СВИТОЛИНА: «Возняцки и Радукану играли очень хорошо»
Украинская теннисистка – о первых двух матчах сезона
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) прокомментировала победу над чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану из Великобритании (№301 WTA) в Окленде.
«Два отличных матча против Каролины и Эммы сегодня. Они играли очень хорошо. Я довольна тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем, кто пришел. Очень здорово начать год здесь», – сказала Свитолина.
В следующем раунде Свитолина сыграет против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Ранее украинка играла с чешкой трижды и два раза победила.
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