Элина СВИТОЛИНА: «Возняцки и Радукану играли очень хорошо»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) прокомментировала победу над чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану из Великобритании (№301 WTA) в Окленде.

«Два отличных матча против Каролины и Эммы сегодня. Они играли очень хорошо. Я довольна тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем, кто пришел. Очень здорово начать год здесь», – сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Ранее украинка играла с чешкой трижды и два раза победила.