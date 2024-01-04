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WTA
04 января 2024, 10:47 | Обновлено 04 января 2024, 10:51
473
0

Элина СВИТОЛИНА: «Возняцки и Радукану играли очень хорошо»

Украинская теннисистка – о первых двух матчах сезона

04 января 2024, 10:47 | Обновлено 04 января 2024, 10:51
473
0
Элина СВИТОЛИНА: «Возняцки и Радукану играли очень хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) прокомментировала победу над чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану из Великобритании (№301 WTA) в Окленде.

«Два отличных матча против Каролины и Эммы сегодня. Они играли очень хорошо. Я довольна тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем, кто пришел. Очень здорово начать год здесь», – сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сыграет против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Ранее украинка играла с чешкой трижды и два раза победила.

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Элина Свитолина WTA Окленд Эмма Радукану
Источник Sport.ua
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