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Испания
04 января 2024, 09:22 | Обновлено 04 января 2024, 09:33
5707
0

Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком

Нападающий стал автором хет-трика

04 января 2024, 09:22 | Обновлено 04 января 2024, 09:33
5707
0
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» проиграл «Жироне» со счетом 3:4.

31-летний испанец Альваро Мората оформил хет-трик в ворота каталонцев, но это не спасло его команду от поражения.

«Матч, в котором мы потеряли очки. Теперь нужно подумать о том, что будет дальше. Остается еще несколько других турниров. Как всегда, нужно проснуться и думать уже о следующем матче.

Мой хет-трик? Это футбол, мы проиграли. Остальное не имеет значения. Мы – одна команда. Я не могу думать о таких вещах. Я хотел выиграть, как и мои товарищи по команде, но этого не случилось», – заявил Мората.

В таблице Ла Лиги «Атлетико» Мадрид занимает 3-е место с 38 очками. Лидируют «Реал» Мадрид и «Жирона», у которых по 48 пунктов.

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Альваро Мората Атлетико Мадрид Жирона Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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