Мората трижды забил Жироне и обошел Довбика в списке бомбардиров Ла Лиги

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Хет-триком в этом поединке отметился форвард гостей Альваро Мората, который забил 10-й, 11-й и 12-й голы в сезоне чемпионата Испании 2023/24.

31-летний испанский нападающий вышел на вторую строчку в списке бомбардиров текущей кампании Ла Лиги, которую он делит с Борхой Майоралем из «Хетафе».

Также Мората обошел украинца Артема Довбика из «Жироны», на счету которого 11 мячей.

Довбик также принял участие в матче «Жирона» – «Атлетико», в котором он отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для украинца этот ассист стал пятым в чемпионате Испании 2023/24 и он вышел на первое место среди игроков по системе гол + пас (11+5), обойдя Джуда Беллингема из «Реала» (13+2).

Топ-5 лучших бомбардиров Ла Лиги 2023/24

1. Джуд Беллингем – 15 (2 ассиста)

2. Борха Майораль – 12 (1 ассист)

2. Альваро Мората – 12 (1 ассист)

4. Артем Довбик – 11 (5 ассистов)

5. Антуан Гризманн – 11 (3 ассиста)

Видеообзор матча Жирона – Атлетико – 4:3