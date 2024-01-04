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Испания
04 января 2024, 01:37 | Обновлено 04 января 2024, 01:53
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Мората трижды забил Жироне и обошел Довбика в списке бомбардиров Ла Лиги

Хет-трик Альваро не помог «Атлетико», «матрасники» уступили 3:4

04 января 2024, 01:37 | Обновлено 04 января 2024, 01:53
211
0
Мората трижды забил Жироне и обошел Довбика в списке бомбардиров Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Хет-триком в этом поединке отметился форвард гостей Альваро Мората, который забил 10-й, 11-й и 12-й голы в сезоне чемпионата Испании 2023/24.

31-летний испанский нападающий вышел на вторую строчку в списке бомбардиров текущей кампании Ла Лиги, которую он делит с Борхой Майоралем из «Хетафе».

Также Мората обошел украинца Артема Довбика из «Жироны», на счету которого 11 мячей.

Довбик также принял участие в матче «Жирона» – «Атлетико», в котором он отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для украинца этот ассист стал пятым в чемпионате Испании 2023/24 и он вышел на первое место среди игроков по системе гол + пас (11+5), обойдя Джуда Беллингема из «Реала» (13+2).

Топ-5 лучших бомбардиров Ла Лиги 2023/24

  • 1. Джуд Беллингем – 15 (2 ассиста)
  • 2. Борха Майораль – 12 (1 ассист)
  • 2. Альваро Мората – 12 (1 ассист)
  • 4. Артем Довбик – 11 (5 ассистов)
  • 5. Антуан Гризманн – 11 (3 ассиста)

Видеообзор матча Жирона – Атлетико – 4:3

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Источник Sport.ua
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