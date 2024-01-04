Де Минаур пообещал сделать предложение Бултер, если выиграет АО 2024

3 января австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 12) неожиданно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия, ATP 1) в четвертьфинальном матчевом противостоянии между командами Австралии и Сербии на United Cup 2024.

На пресс-конференции Алекс пообещал сделать предложение своей девушке Кэти Бултер, которая выступала на командном турнире за Великобританию, если выиграет Открытый чемпионат Австралии 2024:

– Отличная победа. Вы упомянули АО. Хьюитт – ваш кумир на корте. А что насчет вне корта? В 2005 году он сделал предложение своей тогдашней девушке Бек. Получим ли мы предложение Кэти после АО?

– Господи. Поставили меня в тупик.

Пока я не думал об этом, но не исключаю этого. Но да, на данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта.

– А если вы выиграете АО?

– Скажем так, это был бы неплохой способ отпраздновать это событие.

– Договор?

– Да.