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Australian Open
04 января 2024, 10:52 |
329
0

Де Минаур пообещал сделать предложение Бултер, если выиграет АО 2024

На пресс-конференции Алекса был заключен интересный договор

04 января 2024, 10:52 |
329
0
Де Минаур пообещал сделать предложение Бултер, если выиграет АО 2024
Twitter. Кэти Бултер и Алекс де Минаур

3 января австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 12) неожиданно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия, ATP 1) в четвертьфинальном матчевом противостоянии между командами Австралии и Сербии на United Cup 2024.

На пресс-конференции Алекс пообещал сделать предложение своей девушке Кэти Бултер, которая выступала на командном турнире за Великобританию, если выиграет Открытый чемпионат Австралии 2024:

– Отличная победа. Вы упомянули АО. Хьюитт – ваш кумир на корте. А что насчет вне корта? В 2005 году он сделал предложение своей тогдашней девушке Бек. Получим ли мы предложение Кэти после АО?

– Господи. Поставили меня в тупик.

Пока я не думал об этом, но не исключаю этого. Но да, на данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта.

– А если вы выиграете АО?

– Скажем так, это был бы неплохой способ отпраздновать это событие.

– Договор?

– Да.

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Алекс де Минаур Кэти Бултер помолвка Australian Open 2024 United Cup
Источник ASAP text
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