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  4. ПСЖ подтвердил свою страсть к Суперкубку Франции
Франция
04 января 2024, 09:03 | Обновлено 04 января 2024, 09:06
77
0

ПСЖ подтвердил свою страсть к Суперкубку Франции

Парижане взяли трофей в очередной раз в истории

04 января 2024, 09:03 | Обновлено 04 января 2024, 09:06
77
0
ПСЖ подтвердил свою страсть к Суперкубку Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, в матче за Суперкубок Франции парижский «ПСЖ» переиграл «Тулузу» со счетом 2:0.

Это десятый триумф «ПСЖ» в борьбе за суперкубковый трофей за последние 11 лет.

В 2021 году парижане проиграли «Лиллю» (0:1) в матче за Суперкубок, а до этого брали приз, начиная с 2013 года, и продолжают это делать поныне.

Всего в истории у «ПСЖ» 12 побед в матче за Суперкубок Франции при 5 поражениях. Парижане являются обладателями рекорда по количеству завоеваний французского суперкубкового трофея.

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ПСЖ Тулуза Суперкубок Франции по футболу
Источник Sport.ua
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