ПСЖ подтвердил свою страсть к Суперкубку Франции

В среду, 3 января, в матче за Суперкубок Франции парижский «ПСЖ» переиграл «Тулузу» со счетом 2:0.

Это десятый триумф «ПСЖ» в борьбе за суперкубковый трофей за последние 11 лет.

В 2021 году парижане проиграли «Лиллю» (0:1) в матче за Суперкубок, а до этого брали приз, начиная с 2013 года, и продолжают это делать поныне.

Всего в истории у «ПСЖ» 12 побед в матче за Суперкубок Франции при 5 поражениях. Парижане являются обладателями рекорда по количеству завоеваний французского суперкубкового трофея.