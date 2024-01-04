Мбаппе стал рекордсменом по голам на Парк де Пренс

В среду, 3 января, действующий чемпион Франции ПСЖ обыграл в матче за Суперкубок страны обладателя национального Кубка – «Тулузу» (2:0).

Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, один из голов забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Этот мяч стал 111-м, который звездный нападающий отправил в ворота соперников на арене, и по этому показателю Килиан опередил экс-форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, у которого 110 точных ударов.

Отметим, что Мбаппе выступает за ПСЖ с сезона-2017/2018, перейдя из «Монако».

Видеообзор матча ПСЖ – «Тулуза» – 2:0