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  4. Мбаппе стал рекордсменом по голам на Парк де Пренс
Франция
04 января 2024, 09:11 |
192
0

Мбаппе стал рекордсменом по голам на Парк де Пренс

Форвард обошел по этому показателю Эдинсона Кавани

04 января 2024, 09:11 |
192
0
Мбаппе стал рекордсменом по голам на Парк де Пренс
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, 3 января, действующий чемпион Франции ПСЖ обыграл в матче за Суперкубок страны обладателя национального Кубка – «Тулузу» (2:0).

Поединок прошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, один из голов забил форвард парижан Килиан Мбаппе. Этот мяч стал 111-м, который звездный нападающий отправил в ворота соперников на арене, и по этому показателю Килиан опередил экс-форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, у которого 110 точных ударов.

Отметим, что Мбаппе выступает за ПСЖ с сезона-2017/2018, перейдя из «Монако».

Видеообзор матча ПСЖ – «Тулуза» – 2:0

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Килиан Мбаппе Суперкубок Франции по футболу рекорд Тулуза
Источник ФК ПСЖ
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