Лунин лучше Кепы! Украинец провел очередной «сухой» матч за Реал
«Галактикос» обыграли «Мальорку»
В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Мальорку» со счетом 1:0.
Для украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина эта игра стала пятой в этом сезоне без пропущенных голов. В пяти других поединках он пропустил 6 голов.
Конкурент Лунина за место в воротах «Реала» – испанец Кепа Аррисабалага – имеет на своем счету 7 «сухих» матчей из 15.
Ранее, напомним, сообщалось, что «Реал» с Андреем Луниным в воротах установил клубный рекорд по надежности.
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