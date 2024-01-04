Лунин лучше Кепы! Украинец провел очередной «сухой» матч за Реал

В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Мальорку» со счетом 1:0.

Для украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина эта игра стала пятой в этом сезоне без пропущенных голов. В пяти других поединках он пропустил 6 голов.

Конкурент Лунина за место в воротах «Реала» – испанец Кепа Аррисабалага – имеет на своем счету 7 «сухих» матчей из 15.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Реал» с Андреем Луниным в воротах установил клубный рекорд по надежности.