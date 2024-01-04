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Испания
04 января 2024, 08:44 | Обновлено 04 января 2024, 08:53
1051
0

Лунин лучше Кепы! Украинец провел очередной «сухой» матч за Реал

«Галактикос» обыграли «Мальорку»

04 января 2024, 08:44 | Обновлено 04 января 2024, 08:53
1051
0
Лунин лучше Кепы! Украинец провел очередной «сухой» матч за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Мальорку» со счетом 1:0.

Для украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина эта игра стала пятой в этом сезоне без пропущенных голов. В пяти других поединках он пропустил 6 голов.

Конкурент Лунина за место в воротах «Реала» – испанец Кепа Аррисабалага – имеет на своем счету 7 «сухих» матчей из 15.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Реал» с Андреем Луниным в воротах установил клубный рекорд по надежности.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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