А если б не было Лунина? Реал установил рекорд клуба по надежности

В среду, 3 января, в 19-м туре Ла Лиги «Реал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

Победа позволила Андрею Лунину и Ко завершила первый круг сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Ко всему прочему, «галактикос» показали лучший клубный результат по пропущенным голам после 19 туров — 11 мячей.

В истории чемпионата Испания было 7 случаев из 9-ти, когда команды, которые в первом круге пропускали 11 голов или меньше, становились в итоге чемпионами.

Ранее сообщалось, что «Реал» победой над «Мальоркой» повторил клубный рекорд эпохи Карло Анчелотти.