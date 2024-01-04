Тренер Жироны может возглавить титулованный французский клуб

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел может покинуть клуб, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, интерес к специалисту проявляет французский «Лион», который может предложить ему контракт уже летом 2024. Сообщается, что испанский тренер вряд ли покинет жиронцев зимой, поскольку желает вывести команду в еврокубки, а потом уже будет размышлять о своем будущем.

Мичел возглавил «Жирону» в июле 2021 года. За это время под его руководством команда провела 110 матчей, одержав 55 побед и 22 ничьих.

Ранее появилась информация, что тренер «Жироны» может заменить Эдди Хау в английском «Ньюкасле».