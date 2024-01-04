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  4. Тренер Жироны может возглавить титулованный французский клуб
Испания
04 января 2024, 10:20 |
1476
1

Тренер Жироны может возглавить титулованный французский клуб

В кандидатуре Мичела заинтересовался «Лион»

04 января 2024, 10:20 |
1476
1
Тренер Жироны может возглавить титулованный французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел может покинуть клуб, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, интерес к специалисту проявляет французский «Лион», который может предложить ему контракт уже летом 2024. Сообщается, что испанский тренер вряд ли покинет жиронцев зимой, поскольку желает вывести команду в еврокубки, а потом уже будет размышлять о своем будущем.

Мичел возглавил «Жирону» в июле 2021 года. За это время под его руководством команда провела 110 матчей, одержав 55 побед и 22 ничьих.

Ранее появилась информация, что тренер «Жироны» может заменить Эдди Хау в английском «Ньюкасле».

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Жирона чемпионат Англии по футболу назначение тренера Ла Лига Эдди Хау Мичел (Мигель Анхель Санчес) Лига 1 (Франция) Лион
Источник Fichajes.net
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Комментарии 1
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introvert
Наступною новиною буде, що в послугах Мічела зацікавлений Минай. Цікаво, на кого розраховані подібні вкиди?
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