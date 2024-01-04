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  4. Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико
Испания
04 января 2024, 07:59 |
3509
0

Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико

Артем отметился ассистом и помог «красно-белым» обыграть соперников со счетом 4:3

04 января 2024, 07:59 |
3509
0
Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для Артема эта голевая передача стала 6-й в футболке «Жироны» и 5-й в сезоне чемпионата Испании 2023/24.

После завершения встречи статистический портал Understat назвал xG (ожидаемые голы) и xA (ожидаемые ассисты) Довбика.

xG украинского форварда составил 0.50, а xA – 0.70 (лучший показатель среди жиронцев).

Наибольший xG в составе «Жироны» имеет Дэйли Блинд (0.72), а наибольший среди всех игроков в матче – нападающий «Атлетико» Альваро Мората (1.74), который отметился хет-триком.

xG «Жироны» в этой встрече – 2.36, xG «Атлетико» – 2.70.

xG и xA футболистов Жироны в матче с Атлетико

xG и xA футболистов Атлетико в матче с Жироной

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