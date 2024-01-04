Довбик и Ко – в ударе! Жирона в историческом топ-реестре по голам в Ла Лиге

В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:3.

4 гола в ворота «матрасников» позволили подопечным Мичела довести счет своим голам в нынешней Ла Лиги до 46. Это лучший результат в чемпионате Испании на данный момент.

Ко всему прочему, это лучший результат в истории Ла Лиги за последние 62 года, за исключением «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». После 19 туров сезона-1961/1962 у «Сарагосы» было 52 гола.

Напомним, в матче против «Атлетико» украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик отметился одной голевой передачей.