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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 02:27 | Обновлено 04 января 2024, 02:45
145
0

СВИРИДОВ: «В исполкоме ФИФА никогда не было Украины. Были Вануату, Фиджи»

Директор «Шахтера» считает, что Украина должна войти в руководящие органы

04 января 2024, 02:27 | Обновлено 04 января 2024, 02:45
145
0
СВИРИДОВ: «В исполкоме ФИФА никогда не было Украины. Были Вануату, Фиджи»
ФК Шахтер. Юрий Свиридов

Директор по стратегическому развитию «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, что Украина должна присоединиться к руководящим органам в европейском и мировом футболе.

«Насколько я знаю, и я уверен на 100%, что за все время существования независимой Украины с 1991 года еще не было ни одного представителя Украины в исполкоме ФИФА. Там есть представители Вануату, Фиджи и других. При всем уважении к этим странам, мы тоже через 30 лет должны быть там.

С новыми изменениями мы должны быть амбициозными, приобщаться к руководящим органам ФИФА, УЕФА и брать на себя лидерство тоже. Непросто там работать, но нам нужно искать новых лидеров в Украине, которые будут делать это в пользу украинского футбола и государства.

Почему нас там не было раньше? Потому что, вероятно, мы не понимали ценность этого направления, не было людей, которые могли бы там работать. Сама система украинского футбола не дает дорогу молодым лидерам. В частности, и в футбольных клубах должны появляться новые лица, которые должны развиваться и идти дальше. Не могут люди по 70–80 лет представлять страну в этом возрасте.

Все меняется очень быстро, и мы должны смотреть на тех людей, которые хотят работать и знают английский, путешествуют, учатся, готовы представлять страну в этих руководящих органах.

Очень важно, какая команда придет с Шевченко. Очень важно его видение. Если он тоже будет поддерживать свои амбиции и понимать важность этого направления, то получит от нас поддержку и помощь. Важно, чтобы он сам был проактивен, поддерживал готовых там людей работать и искал таких людей, строил эту команду.

Мы должны быть открытыми, мы должны проявлять лидерство, и должны так развивать свои отношения, чтобы нас уважали. Не только приезжать на два-три дня, на красивые ивенты, которые организовывают УЕФА или ФИФА, а быть там и быть среди первых, формирующих адженду к этим мероприятиям. И в будущем претендовать на руководящие должности.

То есть, невозможно уже работать по идеям, которые формируют другие представители. Мы должны приобщаться, должны продвигать свои идеи и формировать политику в международных футбольных органах».

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Шахтер Донецк Юрий Свиридов УЕФА ФИФА Фиджи
Источник Бомбардир
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