КРАСНОПИР: «Разница между уровнем УПЛ и Первой лиги – существенная»

Форвард «Оболони» Игорь Краснопир рассказал об итогах первой части сезона для пивоваров:

– Для нашей команды это полугодие, считаю, сложилось закономерно. Есть над чем работать, поэтому будем все делать, чтобы показать лучший результат во второй части сезона.

– С каким настроением завершили первую часть?

– Команда в хорошем настроении пошла на зимнюю паузу, поскольку у нас есть возможность в такое время заниматься любимым делом. А хорошие результаты или отрицательные – это уже в прошлом. Мы пошли на перерыв, анализируя свои ошибки, пытаясь исправить их во второй части сезона.

– Ощутима ли разница между уровнем Первой лиги и УПЛ?

– Конечно, и очень ощутимая, здесь игроки отличаются исполнительским мастерством и быстротой принятия решений.

– Насколько тебе самому легко перейти на такой уровень?

– Считаю, все происходило постепенно, сначала где-то была неуверенность, после чего с каждым матчем все больше начинал адаптироваться.

– Если в процентах, насколько Оболонь адаптировалась к такому уровню?

– Считаю, что мы можем еще лучше. Но если оценивать в соотношении, тогда где-то на 50–60 процентов.

– Какой элемент игры, по мнению команды, вам прежде еще нужно улучшать?

– Думаю, в первую очередь нужно улучшать психологию, увереннее играть и не бояться ошибок, много случаев, когда на нас давит результат, поэтому есть неуверенность в действиях.

– Какой матч принес наибольшее разочарование?

– Думаю, матч против Полесья, когда на 90+ минуте получили пенальти в свои ворота и в итоге проиграли.

– А какой доставил больше положительных эмоций?

– Думаю это матч против Днепра-1, когда наша команда проигрывала 0:1 после первого тайма, а в итоге мы вырвали волевую победу 2:1 на выезде.