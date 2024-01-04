КРАСНОПИР: «Разница между уровнем УПЛ и Первой лиги – существенная»
Форвард «Оболони» рассказал об итогах первой части сезона для пивоваров
Форвард «Оболони» Игорь Краснопир рассказал об итогах первой части сезона для пивоваров:
– Для нашей команды это полугодие, считаю, сложилось закономерно. Есть над чем работать, поэтому будем все делать, чтобы показать лучший результат во второй части сезона.
– С каким настроением завершили первую часть?
– Команда в хорошем настроении пошла на зимнюю паузу, поскольку у нас есть возможность в такое время заниматься любимым делом. А хорошие результаты или отрицательные – это уже в прошлом. Мы пошли на перерыв, анализируя свои ошибки, пытаясь исправить их во второй части сезона.
– Ощутима ли разница между уровнем Первой лиги и УПЛ?
– Конечно, и очень ощутимая, здесь игроки отличаются исполнительским мастерством и быстротой принятия решений.
– Насколько тебе самому легко перейти на такой уровень?
– Считаю, все происходило постепенно, сначала где-то была неуверенность, после чего с каждым матчем все больше начинал адаптироваться.
– Если в процентах, насколько Оболонь адаптировалась к такому уровню?
– Считаю, что мы можем еще лучше. Но если оценивать в соотношении, тогда где-то на 50–60 процентов.
– Какой элемент игры, по мнению команды, вам прежде еще нужно улучшать?
– Думаю, в первую очередь нужно улучшать психологию, увереннее играть и не бояться ошибок, много случаев, когда на нас давит результат, поэтому есть неуверенность в действиях.
– Какой матч принес наибольшее разочарование?
– Думаю, матч против Полесья, когда на 90+ минуте получили пенальти в свои ворота и в итоге проиграли.
– А какой доставил больше положительных эмоций?
– Думаю это матч против Днепра-1, когда наша команда проигрывала 0:1 после первого тайма, а в итоге мы вырвали волевую победу 2:1 на выезде.
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