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  4. Игорь КРАСНОПИР: «Найти общий язык с Мельгосой было легко»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 17:19 |
159
0

Игорь КРАСНОПИР: «Найти общий язык с Мельгосой было легко»

Форвард «Оболони» – о молодежной сборной Украины

30 декабря 2023, 17:19 |
159
0
Игорь КРАСНОПИР: «Найти общий язык с Мельгосой было легко»
ФК Оболонь. Игорь Краснопир

Форвард «Оболони» Игорь Краснопир рассказал о своих выступлениях за молодежную сборную Украины:

– Тебя из «Оболони» начали вызывать в молодежную сборную Украины, что почувствовал, когда узнал о вызове впервые?
– Было очень приятно узнать, что имею возможность проявить себя в молодежной сборной.

– Как оценишь этот год для новой молодежки?
– Если учитывать то, что в этом году собралась совсем новая команда, многие игроки впервые вызывались, то думаю, мы достигли хорошего результата на данный момент. Но есть над чем работать и в чем улучшаться.

– К какому футболу стремитесь?
– Мы стремимся играть в агрессивный футбол и первым номером.

– Насколько легко находить общий язык с испанским тренером?
– Это было легко, поскольку все понимали все, что перед нами ставит главный тренер и с каждым сбором, мы стараемся все лучше налаживать наши взаимосвязи.

– Недавно Международный центр спортивных исследований включил тебя в список самых быстрых футболистов мира. Ты самый быстрый в «Оболони»?
– Вообще не понимаю, как я туда попал, поскольку я далеко не самый быстрый игрок в своей команде.

– Кто из украинских футболистов твоего амплуа нравится тебе по стилю/уровню игры?
– Если говорить об украинских нападающих, то это Довбик и Ванат

– А из иностранных?
– Если из иностранных, то это Холанд и Хулиан Альварес, но второй все же более универсальный игрок.

– За каким чемпионатом следишь больше всего?
– Английская Премьер-лига и, особенно, за «Манчестер Сити».

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Игорь Краснопир Оболонь Киев сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Источник УПЛ-ТВ
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