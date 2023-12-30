Игорь КРАСНОПИР: «Найти общий язык с Мельгосой было легко»

Форвард «Оболони» Игорь Краснопир рассказал о своих выступлениях за молодежную сборную Украины:

– Тебя из «Оболони» начали вызывать в молодежную сборную Украины, что почувствовал, когда узнал о вызове впервые?

– Было очень приятно узнать, что имею возможность проявить себя в молодежной сборной.

– Как оценишь этот год для новой молодежки?

– Если учитывать то, что в этом году собралась совсем новая команда, многие игроки впервые вызывались, то думаю, мы достигли хорошего результата на данный момент. Но есть над чем работать и в чем улучшаться.

– К какому футболу стремитесь?

– Мы стремимся играть в агрессивный футбол и первым номером.

– Насколько легко находить общий язык с испанским тренером?

– Это было легко, поскольку все понимали все, что перед нами ставит главный тренер и с каждым сбором, мы стараемся все лучше налаживать наши взаимосвязи.

– Недавно Международный центр спортивных исследований включил тебя в список самых быстрых футболистов мира. Ты самый быстрый в «Оболони»?

– Вообще не понимаю, как я туда попал, поскольку я далеко не самый быстрый игрок в своей команде.

– Кто из украинских футболистов твоего амплуа нравится тебе по стилю/уровню игры?

– Если говорить об украинских нападающих, то это Довбик и Ванат

– А из иностранных?

– Если из иностранных, то это Холанд и Хулиан Альварес, но второй все же более универсальный игрок.

– За каким чемпионатом следишь больше всего?

– Английская Премьер-лига и, особенно, за «Манчестер Сити».