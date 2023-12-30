Игорь КРАСНОПИР: «Найти общий язык с Мельгосой было легко»
Форвард «Оболони» – о молодежной сборной Украины
Форвард «Оболони» Игорь Краснопир рассказал о своих выступлениях за молодежную сборную Украины:
– Тебя из «Оболони» начали вызывать в молодежную сборную Украины, что почувствовал, когда узнал о вызове впервые?
– Было очень приятно узнать, что имею возможность проявить себя в молодежной сборной.
– Как оценишь этот год для новой молодежки?
– Если учитывать то, что в этом году собралась совсем новая команда, многие игроки впервые вызывались, то думаю, мы достигли хорошего результата на данный момент. Но есть над чем работать и в чем улучшаться.
– К какому футболу стремитесь?
– Мы стремимся играть в агрессивный футбол и первым номером.
– Насколько легко находить общий язык с испанским тренером?
– Это было легко, поскольку все понимали все, что перед нами ставит главный тренер и с каждым сбором, мы стараемся все лучше налаживать наши взаимосвязи.
– Недавно Международный центр спортивных исследований включил тебя в список самых быстрых футболистов мира. Ты самый быстрый в «Оболони»?
– Вообще не понимаю, как я туда попал, поскольку я далеко не самый быстрый игрок в своей команде.
– Кто из украинских футболистов твоего амплуа нравится тебе по стилю/уровню игры?
– Если говорить об украинских нападающих, то это Довбик и Ванат
– А из иностранных?
– Если из иностранных, то это Холанд и Хулиан Альварес, но второй все же более универсальный игрок.
– За каким чемпионатом следишь больше всего?
– Английская Премьер-лига и, особенно, за «Манчестер Сити».
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