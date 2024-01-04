Вечером 3 января состоялся матч 19 тура Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико».

Команды играли в Жироне на Эстаде Монтиливи. Встреча завершилась драматической победой хозяев поля со счётом 4:3.

Форвард Артем Довбик отличился ассистом на Дейли Блинда. Празднуя гол, украинец бросил нидерландского партнера по команде на землю.

Украинец провел на поле 67 минут, после чего был заменен. Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы.

У гостей хет-трик оформил Альваро Мората. А победу Жирони принес точный удар Ивана Мартина на 90+1 мин.

Турнирное положение: Реал (45), Жирона (45), Атлетико М (38), Барселона (38), Атлетик Б (35).

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Жирона – Атлетико – 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

ФОТО. Бросил Блинда на землю. Эмоции Довбика в сумасшедшем матче с Атлетико