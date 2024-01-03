Гранада нанесла поражение Кадису и прервала серию из 16 матчей без побед

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» дома одержала победу над «Кадисом» 2:0.

У хозяев поля голами отличились Мирто Узуни (22 мин) и Брайан Сарагоса (70 мин).

Гости играли в меньшинстве почти весь 2-й тайм, поскольку на 54-й минуте был удален Рубен Собрино.

«Гранада» прервала 16-матчевую серию без побед (11 очков), если учитывать все турниры (11 очков, 19 место). Предыдущую победу команда одерджала в августе 2023 года в 3-м туре над «Мальоркой» (3:2). «Кадис» (15 баллов) идет на 17-й позиции.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Гранада – Кадис – 2:0

Голы: Узуни, 22, Сарагоса, 70

Видеообзор матча

Серия Гранады в 16-матчей без побед завершена