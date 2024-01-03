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Чемпионат Испании
Гранада
03.01.2024 18:00 – FT 2 : 0
Кадис
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Испания
03 января 2024, 20:23 | Обновлено 03 января 2024, 20:55
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Гранада нанесла поражение Кадису и прервала серию из 16 матчей без побед

У хозяев поля голами отличились Мирто Узуни и Брайан Сарагоса

03 января 2024, 20:23 | Обновлено 03 января 2024, 20:55
109
0
Гранада нанесла поражение Кадису и прервала серию из 16 матчей без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» дома одержала победу над «Кадисом» 2:0.

У хозяев поля голами отличились Мирто Узуни (22 мин) и Брайан Сарагоса (70 мин).

Гости играли в меньшинстве почти весь 2-й тайм, поскольку на 54-й минуте был удален Рубен Собрино.

«Гранада» прервала 16-матчевую серию без побед (11 очков), если учитывать все турниры (11 очков, 19 место). Предыдущую победу команда одерджала в августе 2023 года в 3-м туре над «Мальоркой» (3:2). «Кадис» (15 баллов) идет на 17-й позиции.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Гранада – Кадис – 2:0

Голы: Узуни, 22, Сарагоса, 70

Видеообзор матча

Серия Гранады в 16-матчей без побед завершена

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Сарагоса (Гранада).
54’
Рубен Собрино (Кадис) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
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Источник Sport.ua
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